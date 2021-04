Super League vs Coupe Davis: Édouard Roger-Vasselin clashe Gérard Piqué

L’annonce de la fin de la Super League a fait réagir Gérard Piqué, défenseur du FC Barcelone et également instigateur de la réforme de la Coupe Davis. Son tweet n’a pas manqué d’heurter les fans de tennis.

La Super League: une compétition privée proposant des matches à fort enjeu et visant des revenus colossaux. En à peine 48h, ce concept est mort née suite au soulèvement populaire.

Cette victoire des supporters a fait réagir Gérard Piqué, défenseur du FC Barcelone, un des 12 clubs à l’initiative de la Super League.

«Le football appartient à ses supporters. Aujourd’hui plus que jamais», a tweeté l’Espagnol.

Un tweet qui n’est pas passé inaperçu chez les tennismen français, Nicolas Mahut et Édouard Roger-Vasselin.

Pour quelles raisons? En 2018, les droits de la Coupe Davis sont rachetés par le groupe d’investissements Kosmos, présidé par Gérard Piqué.

Au moment du vote de la cession des droits de cette compétition centenaire, une partie des joueurs, et notamment la quasi-totalité des Français, s’était élevée contre cette réforme. Plus de matches à domicile sur trois jours rythmant l’année tennistique mais 18 nations sur une seule semaine à Madrid en plein mois de novembre et ce, dès 2019. Une formule sans grand rapport avec l’ancienne.

Alors si le «football appartient à ses supporters», qu’en est-il du tennis? C’est la question que se posent de nombreux amateurs de la balle jaune.