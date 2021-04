Flèche wallonne: UAE Team Emirates ne prend pas le départ après deux tests positifs au Covid-19

UAE Team Emirates, l’équipe du vainqueur sortant Marc Hirschi et de Tadej Pogacar, ne prend pas le départ de la FLèche wallonne après deux tests positifs au Covid-19.

Les deux personnes concernées sont le coureur italien Diego Ulissi et un membre du staff. Tous deux ont été testés positifs mardi.

«Tous deux ont été testés négatifs les jours précédant le voyage en Belgique. À leur arrivée en Belgique, ils ont subi un nouveau test qui a donné un résultat positif», a écrit UAE Team Emirates.

«Depuis le premier test ‘positif’, les deux membres ont subi trois tests distincts chacun: deux antigéniques et un moléculaire. Tous les résultats de ces tests ultérieurs sont négatifs et aucun des deux ne présente de symptômes. Bien que l’équipe soit frustrée par cette décision, nous acceptons pleinement la décision des autorités belges. L’équipe se retirera de la course et subira d’autres tests dans le but de prendre le départ de Liège-Bastogne-Liège dimanche.»