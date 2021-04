10 articles pour nos abonnés à ne pas manquer

Parmi les trésors de bières anciennes que Frank Marichal a retrouvées, entre gueuzes et Orval: un casier d’Abbaye de Thélème de 1958, une bière brassée au Coq d’or, à Wegnez. eda Labeye

Voici une sélection de dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer, ce mercredi 21 avril 2021.

1. Aurélie, socio-esthéticienne par vocation

Aurélie Delcroix, 35 ans, a ouvert son salon d’esthéticienne le 5 octobre 2020 à Froyennes. Elle a travaillé trois semaines avant un deuxième confinement au terme duquel elle a relancé ses activités pour une durée de trois autres semaines. Le lundi 26 avril prochain, elle espère que sa troisième ouverture sera la bonne, pour une durée indéterminée cette fois. «J’ai plein d’envie, plein de projets, les gens sont en demande… C’est vraiment frustrant».

+ A LIRE

2. Aider la culture et l’horeca via un dîner-spectacle virtuel?

Proposer au public un dîner-spectacle virtuel pour aider l’horeca et de la culture, une idée du conseiller Laurent Moor.

+ A LIRE

3. Des bières de 63 ans d’âge vendues aux enchères

Le patron du restaurant de la Faitafondue, sur les hauteurs de Waimes, a retrouvé un casier de bières Abbaye de Thélème de l’ancienne brasserie du Coq d’or, à Wegnez-Pepinster. Il le met en vente sur Internet. Mise à prix: 300€.

+ A LIRE

4. Le télétravail fait bondir les ventes de chaises de bureau

Avec le télétravail, Berhin, spécialiste du mobilier de bureau, constate une hausse de ses ventes aux particuliers. Le produit phare est la chaise de bureau.

+ A LIRE

5. Une étude pour élargir l’accès aux domaines militaires d’Arlon

La ministre de la Défense a fait réaliser une étude pour envisager l’accès de certains domaines militaires aux riverains.

+ A LIRE

6. Peine de mort: des têtes épargnées sous le Covid

La peine de mort est en recul dans le monde. Selon le rapport d’Amnesty, la crise sanitaire a permis de limiter le nombre d’exécutions en 2020.

+ A LIRE

7. Gérard Plessers préface la finale Standard-Genk

Il y a 40 ans, cinq Limbourgeois remportaient la finale de la Coupe avec le Standard contre Lokeren.

+ A LIRE

8. Super League: «On est dans l’effet d’annonce»

Laurent Haulotte, qui dirige les sports chez RTL Belgium, pense qu’une négociation entre les clubs et l’UEFA va régler les choses.

+ A LIRE

9. INFOGRAPHIES | Les soins intensifs de certaines provinces restent sous pression

L’évolution des hospitalisations et plus particulièrement de l’occupation des lits aux soins intensifs continue d’inquiéter. Car si les entrées dans les hôpitaux, pour cause de Covid, amorcent une légère baisse, les soins intensifs continuent de grimper.

+ A LIRE

10. A-t-il inventé le scénario invraisemblable de la mort de sa femme ?

Ce mardi matin, avant de démarrer les premières plaidoiries dans l’après-midi, Philippe Gillet a été longuement interrogé par la cour sur les circonstances très troubles de la mort de son épouse Céline, 34 ans, écrasée sous le poids d’une vache de 600 kilos dans la salle de traite en janvier 2012.

+ A LIRE