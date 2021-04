VIDÉOS | Une «oasis portable», l’invention insolite d’un Belge fait le tour du monde

Avec son «oasis portable» créée il y a 15 ans, Alain Verschueren est en train de faire le buzz sur la Toile. Avec sa mini-serre en plexiglas, l’artiste ne passe pas inaperçu et intrigue.

Plasticien-performeur, Alain Verschueren est le créateur d’une invention insolite. L’artiste bruxellois a créé une «oasis portable» il y a 15 ans.

Il s’agit d’une mini-serre en plexiglas qui repose sur ses épaules et lui offre une bouffée d’air purifiée par les plantes aromatiques qui composent son oasis.

Avec la crise sanitaire, son œuvre intrigue. Alain Verschueren ne porte pas de masque mais reste dans sa bulle. Les médias étrangers se bousculent pour interviewer l’artiste.

«Depuis quinze ans, mes oasis se promènent entre Bruxelles et Shanghaï. Ce sont des bulles dans lesquelles la ville est moins minérale, plus calme et agrémentées du parfum des plantes. Aujourd’hui, elles trouvent une autre fonction: des herbes aromatiques avec des actions préventives contre les virus les garnissent», explique le plasticien.

«Thym, sauge, romarin, lavande et autres; pris en tisanes, en épices ou en huiles essentielles; ces plantes renforcent l’immunité et aident l’organisme à minimiser les effets du virus. De plus, chaque oasis est un espace où l’on respire son air personnel, parfumé et épicé», ajoute-t-il.

Mais, finalement, pourquoi une telle œuvre? «Si les gens ne veulent pas vivre avec ces oasis sur les épaules dans le futur, j’espère qu’ils vont comprendre qu’il faut préserver l’environnement et donc changer et adapter son style de vie», clame Alain Verschueren.

