Fermeture de l’Arsenal: coup de canon pour les 17 travailleurs

Depuis 7 h 30 ce matin, les travailleurs du restaurant universitaire namurois sont réunis devant les portes de leur «Arsenal». Ils sont assommés par la brutalité de l’annonce de cette décision de fermeture annoncée par l’UNamur.

Au-dessus du masque, un regard qui dégage plus de tristesse que de colère. «Nous sommes tous terriblement abattus par la décision apprise hier soir. Avec cette crise du Covid, on s’attendait bien à une réorganisation, une restructuration même, avec la perte de quelques emplois. Mais là, l’arrêt pur et simple et probablement le licenciement pour les 17 travailleurs, c’est un gros coup de massue.» Claude Boxus travaille depuis dix ans dans les cuisines de l’Arsenal, le restaurant de l’UNamur.

Ce matin, il retrouve ses collègues devant les larges portes de cet emblématique bâtiment namurois. «Aucun membre de la direction n’est là pour nous expliquer la décision, nous dire combien de temps on va encore travailler. On ne sait pas non plus si on a des perspectives au sein de l’université.»

Tarek Belhaloumi est chef de partie à l’Arsenal. Une équipe, une famille qu’il a intégrée il y a vingt ans déjà. «Depuis que je suis là, je n’ai pas vu le moindre investissement. On a pourtant fait de nombreuses propositions pour rendre le restaurant plus attractif. On avait des idées, des projets. On a même fonctionné sans direction pendant deux ans. Et voilà le remerciement…»

L’intention de fermer le restaurant universitaire a été communiquée hier en fin de journée par les dirigeants de l’UNamur.

«On va les bombarder de questions très concrètes au prochain conseil d’entreprise», insiste Richard Mairesse, délégué CNE. «Ce qui se passe à l’Arsenal, c’est symbolique. Et on craint que ce genre de décisions ne soient également prises dans d’autres pans de l’université, que ce soit dans les services techniques ou informatiques. Diriger, c’est imaginer, c’est créer. Et ce n’est pas détruire comme ce qui est en train de se passer.»

Hier déjà, la direction de l’UNamur avait donné quelques explications quant à cette décision douloureuse. La vice-rectrice Isabelle Parmentier faisait ainsi état d’un décalage de plus en plus inconfortable entre le déficit important généré par l’Arsenal (700 000€) et le faible nombre de clients réguliers (300). Du côté du personnel, on rappelle cependant que les pistes et les idées ne manquent pas pour renforcer l’attractivité du restaurant universitaire. Mais pour les dirigeants de l’UNamur, cette relance «commerciale» de l’Arsenal n’est visiblement pas au menu.