INFOGRAPHIES | Alors que les hospitalisations diminuent, les soins intensifs de certaines provinces restent sous pression

L’évolution des hospitalisations et plus particulièrement de l’occupation des lits aux soins intensifs continue d’inquiéter. Car si les entrées dans les hôpitaux, pour cause de Covid, amorcent une légère baisse, les soins intensifs continuent de grimper.

Mardi, à la Chambre, le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke, a mis en avant la saturation des soins intensifs dans les hôpitaux. Dans les chiffres, certaines provinces en Wallonie, de même que Bruxelles, sont effectivement sous tension.

Lors de la conférence de presse, Sciensano (l’Institut scientifique de Santé publique) confirmait que la situation reste délicate «Les chiffres diminuent tout doucement, la pause de Pâques a eu un effet positif même elle n’a pas entraîné la diminution tel qu’on l’aurait souhaité» a commenté Yves Van Laethem. «Le taux d’occupation des hôpitaux reste en effet important et en particulier dans les unités de soins intensifs où tous les lits sont occupés.»

Alors que l’ouverture partielle de l’horeca arrive à grand, découvrez l’évolution de la situation dans votre province.

Les données utilisées pour réaliser les infographies ci-dessous proviennent du site de Sciensano. Les dernières en dates pourraient légèrement évoluer à la hausse ou à la baisse) en fonction de leur consolidation (l’intégration des derniers chiffres communiqués par les hôpitaux). Dans cette optique, nous nous sommes arrêtés aux chiffres couvrant l’ensemble de la semaine passée.

Attention: pour une question de lisibilité, l’échelle est différente entre les hospitalisations et les soins intensifs.

1. Province de Namur

2. Province de Luxembourg

3. Province de Liège

4. Province du Hainaut

5. Province du Brabant wallon