VIDÉO | Le président de Liverpool s’excuse pour le projet de Super League: «Il ne pouvait pas tenir sans le soutien des supporters»

John W. Henry, président de Liverpool FC, s’est exprimé dans une vidéo sur le projet (quasiment avorté) de Super League auquel le club s’était au départ engagé.

Moins de 48h après l’annonce du lancement de la Super League, Liverpool, et les 5 autres clubs anglais, ont renoncé à y participer après avoir subi les foudres du monde footballistique, politique et, surtout, des supporters.

John W. Henry, président de Liverpool FC, a présenté ses excuses aux supporters dans une vidéo postée sur tous les réseaux sociaux du club. «Je voudrais m’excuser auprès des fans pour les troubles de ces 48 dernières heures. Parce qu’il était clair que le projet proposé ne pouvait tenir sans le soutien des supporters», a déclaré l’homme d’affaires américain.

Dans son propre camp (Klopp, Milner, Henderson, etc.), le projet a été vivement critiqué. Le président a tenu à rappeler sa responsabilité et réitéré ses excuses. Il veut désormais «renouer la confiance» avec les supporters. «Je m’excuse auprès de tous ceux qui ont travaillé si dur pour rendre les supporters fiers de leur club. Ils n’ont aucune responsabilité dans ces troubles. Je suis le seul à blâmer pour cette publicité négative non nécessaire autour de notre club.»