Déjà la fin pour la Super Ligue? Manchester City se retire et les autres clubs anglais suivraient… Réunion de crise ce mardi soir

Selon la BBC, Manchester City et Chelsea renoncent à la Super Ligue. Alors que la pression sur les clubs anglais s’est intensifiée ce mardi. Et la Gazetta annonce une réunion de crise ce mardi soir, titrant «La Super Ligue s’effondre»

Plusieurs centaines de supporters ont bloqué la circulation devant la principale entrée du stade de Chelsea, empêchant même le bus de l’équipe de rentrer.

Depuis l’annonce de la participation de 6 clubs anglais (Chelsea, les deux Manchester, Liverpool, Tottenham et Arsenal) sur les 12 clubs fondateurs à cette nouvelle compétition privée vouée à supplanter la Ligue des champions les critiques n’ont cessé, y compris de la part de Boris Johnson. Le Premier anglais n’a pas hésité à déclarer lundi que le gouvernement britannique cherchait des moyens pour bloquer sa création.

Et la pression n’a fait qu’augmenter sur les 12 clubs à l’initiative du projet. Une pression telle que Super Ligue pourrait bien être mort-née. En tout cas, elle est très mal engagée, selon le journal sportif italien La Gazetta. En plus du retrait des clubs anglais, Manchester City et Chelsea en tête, Atletico Madrid aurait aussi pris du recul. Et Barcelone demanderait d’abord l’avis de ses supporters...

«Une réunion d’urgence des 12 clubs qui ont donné naissance à la Super League a été convoquée ce mardi à 23h30», annonce La Gazetta.