VIDÉOS | Quinze jours de magie pour le clown tournaisien Xavier Sourdeau au Sénégal

Durant les vacances de Pâques, le magicien tournaisien Xavier Sourdeau accompagnait une équipe de l’ASBL Action Sénégal lors d’un périple humanitaire. Le type de voyage dont l’on ne revient jamais totalement indemne…

Par amour pour le projet Mali mali – lancé en août 2005 par le griot malien Baba Sissoko et le maestro de la fanfare de Mourcourt, Éloi Baudimont – Xavier Sourdeau s’est rendu sur le continent africain en 2009. C’est aussi à cette occasion qu’il a pu apprécier le travail humanitaire effectué par Marie-Pierre Decocq, alias Néné Camara, et les membres de l’ASBL «Action Sénégal».

Laquelle, pour rappel, soutient divers projets s’articulant autour de quatre thèmes pour favoriser l’autonomie des villages: la santé, l’agriculture, l’éducation et le volet social. Elle met aussi tout en œuvre pour combattre le fléau qui touche les enfants (faux) talibés ainsi que leur famille. Ceux-ci sont arrachés à leurs parents à qui des prétendus marabouts font croire que leur progéniture sera éduquée à l’Islam ainsi qu’à un métier dans une grande ville. Autour de Néné Camara, l’équipe d’Action Sénégal qui participait à ce voyage pascal. Action Sénégal

Généralement issus de villages reculés, ces enfants se retrouvent à mendier et à vivre dans des «daaras» – des lieux d’apprentissages – clandestins sans confort ni hygiène. Beaucoup d’entre eux sont fouettés s’ils ne ramènent pas d’argent à leur maître. Action Sénégal a construit un centre qui accueille les enfants (faux) talibés dans la banlieue de Saint-Louis. ÉdA

L’ASBL possède un centre dans la banlieue de St-Louis où elle accueille et réconforte des centaines d’enfants concernés par cette problématique (ils y reçoivent un goûter tous les vendredis). Lors du récent déplacement des représentants de l’ASBL dans le pays, la consule de Belgique et le consul honoraire ont visité ce centre en compagnie de Néné Camara.

Silent jill, marraine d’Action Sénégal était aussi du voyage

Avec l’aide de personnalités, dont Jill Vandermeulen, alias Silent Jill (présentatrice RTL, youtubeuse, influenceuse et marraine d’Action Sénégal depuis quelques années déjà), l’ASBL se bat également pour obtenir des fonds afin de financer divers projets humanitaires dont l’achat d’un bus didactique destiné à sensibiliser les populations autochtones à la problématique des faux talibés mais également de l’hygiène, la contraception, l’Artemisia (une plante utilisée pour combattre la malaria mais aussi le Covid…) et la lecture. L’Artemisia permet de soigner le paludisme. Elle a également été utilisée dans le cadre de la lutte contre le Covid en Afrique, alors que chez nous, son importation a été bloquée… Dunozi

La doctoresse tournaisienne Nathalie Renard participait elle aussi à ce périple dans le cadre de la préparation d’une mission qui se déroulera en novembre 2021 et qui sera consacrée au diagnostic du cancer du sein. La doctoresse tournaisienne Nathalie Renard (au centre de la photo) est allée préparer la mission médicale qui aura lieu sur place en novembre prochain. Action Sénégal

Ces différentes actions ont séduit le clown-magicien tournaisien qui participe régulièrement aux opérations menées sur le terrain par les membres de l’ASBL en y apportant sa part de rêve et de magie.

Un vrai spectacle avec un vrai public, loin des connexions virtuelles

Si, par sa présence, Xavier Sourdeau a apporté une sacrée dose de bien être tant au public local qu’aux membres de l’équipe d’Action Sénégal, le fait qu’il ait pu se produire sur scène a été salutaire pour lui aussi.

On sait à quel point les artistes souffrent des restrictions – ou plutôt des interdictions – qui leur sont chez nous imposées par les autorités depuis de trop longs mois déjà sous prétexte de crise sanitaire. L’artiste tournaisien nous a livré ses premières réflexions au retour d’un voyage dont nul être normalement constitué ne revient totalement indemne.

D’autant qu’en tant que pédagogue, Xavier est particulièrement sensible à la cause qui consiste à assurer un avenir meilleur aux enfants des rues.

«Les tours de magie classiques que je propose avec trois fois rien – les anneaux, les balles en bouche, les bols d’eau inépuisable, la chasse aux pièces… – ont un grand impact dans les contrées du Sahel et dans les villes où la magie noire (sorcellerie et vaudou) règne en maître avec les abus et déviances connus, comme les faux talibés, nous explique-t-il. On pourrait me prendre pour un sorcier, mais ma tenue avec mon fez amuse les Africains et facilite les contacts car je suis perçu comme un musulman. Ce fez agit donc comme mon nez de clown. Il faut aussi souligner l’importance d’un théâtre gestuel comique qui me permet de m’exprimer dans une culture et une langue différente sans le moindre texte même si je traduis parfois quelques mots pour faciliter la compréhension du spectacle. Le public apprécie toujours quand on fait l’effort de parler sa langue…

Grâce à ce métier formidable de clown-magicien, j’ai plein de souvenirs en tête comme l’harmonie qui règne à Thienel Sakobé: on est loin de la mondialisation, de l’hyper connexion, de la consommation à outrance et de l’enseignement compétitif. Là-bas, tout est question de respect, de dignité, d’écoute et de partage. Quelle belle leçon!

Quand je reviens en Belgique, à Tournai, avec tout ça en tête, j’ai un regard différent!»

Un regard qu’il serait peut être intéressant que certains portent sur la manière dont la pandémie a été gérée en Afrique, car il y aurait sans doute, là aussi, pas mal d’enseignements à tirer…