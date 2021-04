Concrete Cowboy (Netflix), Why Woman Kill (Amazon), Les faussaires de Manhattan (Disney + ): nos 5 idées streaming du 21 avril

Quatre films et une série au menu de ce mercredi. -

Idris Elba à cheval, quatre heures de Zack Snyder et Melissa McCarthy au carré: il y a tout cela, et un peu plus encore, dans notre sélection streaming du mercredi. Vous avez une semaine pour tout regarder. Interro mercredi prochain.

1 Concrete Cowboy

Netflix Drame social de Ricky Staub. Avec Idriss Elba et Caleb McLaughlin. Durée: 1 h 51.

Ce que ça raconte

Un ado sur la voie de la délinquance est placé par sa mère chez son père, éleveur de chevaux au cœur de Philadelphie.

Ce qu’on en pense

Une histoire de rédemption père-fils assez classique, qui puise surtout son originalité dans la drôle de communauté équestre qui accueille la jeune recrue.

2 Why Women Kill

Amazon Prime Video Série de Marc Cherry. Avec Lucy Liu, Ginnifer Goodwin et Kirby Howell-Baptiste (1 saison, 10 épisodes de 50 minutes).

Ce que ça raconte

Trois femmes vivant à des époques différentes doivent faire face aux infidélités et aux trahisons de leurs conjoints respectifs.

Ce qu’on en pense

La nouvelle série du créateur de Desperate Housewives est aussi divertissante que pertinente. On en redemande!

3 Thunder Force

Netflix Comédie de Ben Falcone. Avec Melissa McCarthy et Octavia Spencer. Durée: 1 h 45.

Ce que ça raconte

Deux copines d’enfance accèdent à des super-pouvoirs qui leur permettent d’improviser un duo de justicières plutôt singulier.

Ce qu’on en pense

Un délire comique à voir armé de son huitième degré. Mais qui possède, en plus de quelques outrances dispensables, sont lot de délires communicatifs. Bizarrement, on a plutôt aimé: la vie est parfois surprenante.

4 Zack Snyder’s Justice League

(S)VOD (Voo, Proximus,…) Film d’action de Zack Snyder. Avec Ben Affleck, Gal Gadot et Henry Cavill. Durée: 4 h 02.

Ce que ça raconte

Batman, Superman, Wonder Woman et compagnie se réunissent (à nouveau) pour vaincre un ennemi commun.

Ce qu’on en pense

Nettement meilleure que celle de 2017, cette version de 4 heures (!) offre aux fans de super-héros (et de DC comics) la Justice League qu’ils attendaient.

5 Les faussaires de Manhattan

Disney + Comédie dramatique de Marielle Heller. Avec Melissa McCarthy et Richard E. Grant. Durée: 1 h 47.

Ce que ça raconte

Une autrice à la plume audacieuse se lance dans la contrefaçon de lettres d’écrivains célèbres pour payer les croquettes de son chat. L’affaire marche tellement bien que le FBI commence à s’intéresser à son cas.

Ce qu’on en pense

C’est à la fois le récit d’une fraude, la biographie d’une anti-héroïne et le portrait amer du milieu littéraire du New York des années 90. Aussi amusant que déprimant.

