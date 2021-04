VIDÉO | Approchez les animaux du cinéma et de la pub, à Forest

Pour atténuer les effets de la crise qui touche le secteur événementiel, Astoria production ouvre ses installations aux familles. Visite en vidéo…

Astoria production est une agence artistique, événementielle et publicitaire, installée au cœur du Pays des Collines, sur la place du charmant petit village de Forest.

En temps «normaux», elle est active dans l’organisation de concerts pour lesquels elle dispose d’un «catalogue» de vedettes actuelles, mais aussi des années 80 ainsi qu’une impressionnante série de sosies (Presley, Johnny, C.Jérome, Eddy Mitchel…). Elle participe également régulièrement à l’organisation de manifestations commerciales, de carnavals, d’événements privés et familiaux… Mais son activité la plus médiatisée concerne la préparation d’animaux pour des tournages, que ce soit pour le cinéma, pour des clips vidéo ou des publicités. La détention de ces animaux – nés en captivité – nécessite la détention d’un permis d’environnement. ÉdA

Pour ne citer que quelques exemples, dans le clip officiel de la chanson «Le pire» interprétée par Maître Gims, l’on peut voir un serpent, un perroquet, un rat et un renard de l’agence forestoise, dans un autre plus récent, «Cadenas» de Dadju et Abou Tall, c’est aussi l’un des perroquets d’Astoria qui fait une brève apparition… Si vous regardez le clip de la chanson Le pire de Maître Gims, vous reconnaîtrez ce renard que vous pouvez approcher chez Astoria… ÉdA

Les animaux n’apparaissent généralement que quelques secondes à l’écran mais ce type de prestation exige de nombreuses heures de préparation bien avant le tournage. Une mission dont se charge le patron de l’agence, Frédéric Bergmann, son épouse et ses enfants; certains animaux «sauvages», tous nés en captivité, partageant leur quotidien dans leur propriété forestoise. D’autres, comme les rennes (du Père Noël), par exemple, sont hébergés dans d’autres régions.

Un sérieux coup de frein aux activités de l’agence

Depuis le début de la crise sanitaire, Astoria production voit ses activités et son chiffre d’affaires fondre comme neige au soleil.

«Nous nous étions aussi lancés dans l’organisation d’anniversaires, mais avec les restrictions imposées quant au nombre de participants, ce n’est pas évident non plus, bien que nous n’ayons pas abandonné l’idée, précise Frédéric Bergmann. En attendant, on a décidé d’ouvrir nos installations aux familles afin de leur proposer une visite à la fois pédagogique et ludique…» Certains animaux (on parle ici du perroquet bien entendu) se prêtent volontiers à une photo-souvenir. ÉdA

Tout commence par la découverte des poissons dans le bassin – sur le seuil de la maison – dans lequel évoluent (notamment) un esturgeon diamant de 1,2 m de long et deux albinos. Ici, c’est le loup qui murmure à l’oreille du visiteur… Philippe PDK

Au cours de la visite qui durera environ 2 h, voire plus selon l’intérêt des visiteurs, ceux-ci approcheront successivement des perroquets, des singes, un renard, des serpents et des tortues, pour terminer par une rencontre à faire pâlir d’envie le petit Chaperon rouge…

Conditions et rendez-vous (idéalement pour les familles avec des enfants à partir de 5 ans) auprès de Frédéric Bergmann au 0495/570 471

