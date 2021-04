13.700 Bruxellois inscrits en un jour sur la plateforme BruVax

En une journée, 13.700 Bruxellois ont sollicité une vaccination sur la nouvelle plate-forme bruxelloise BruVax. 7.500 personnes ont pris rendez-vous pour se faire vacciner et 6.200 autres sont sur liste d’attente.

En une journée, 13.700 Bruxellois ont sollicité une vaccination sur la nouvelle plate-forme bruxelloise BruVax, a indiqué mardi la Commission Communautaire Commune. 7.500 personnes ont ainsi pris rendez-vous pour se faire vacciner et 6.200 autres (âgées de 51 ans à 55 ans) se sont inscrites sur la liste d’attente.

Depuis le 19 avril, la nouvelle plateforme de réservation à la vaccination de la région bruxelloise, BruVax, est accessible à tous les Bruxellois(e)s éligibles. Ceux qui en éprouvent le besoin peuvent obtenir de l’aide auprès de leur médecin traitant ou de leur pharmacien.

«Tout le monde se rend dans une pharmacie à un moment ou à un autre, y compris les personnes qui passent à travers les mailles du filet de santé. Grâce à sa formation universitaire scientifique, le pharmacien peut fournir aux patients des informations correctes et validées. De plus, il connaît bien ses patients et leur situation familiale, ce qui lui permet de les sensibiliser de manière ciblée. En outre, l’application simplifiée BruVax permet au pharmacien de prendre lui-même des rendez-vous de vaccination en utilisant le numéro de registre national du patient: il contribue ainsi à réduire la fracture numérique», a commenté à ce propos Ann Herzeel, pharmacienne et co-présidente de l’Union Professionnelle des Pharmaciens de Bruxelles.

Le nouvel outil, accessible sur Bru-Vax. brussels, combiné avec le Call-center, joignable via le 02/214.19.19, et le soutien des acteurs locaux, des acteurs de la 1ere ligne et des pharmaciens, visent à augmenter in fine la couverture vaccinale en Région bruxelloise.