«Excréments de souris et nourriture périmée» chez Balls & Glory: pour le chef vedette Wim Ballieu, «il n’y a pas de vermine dans mon resto»

Le chef flamand Wim Ballieu, fondateur des restos de boulettes «Balls & Glory» et «bekende vlaming», doit répondre de la découverte d’excréments de souris et de nourriture périmée lors d’un contrôle dans son resto bruxellois. La vedette de la télé se défend lui-même au tribunal.

«J’ai été vraiment surpris par cette citation. Nous travaillons dans nos restaurants avec un niveau très élevé concernant la sécurité alimentaire», a déclaré mardi le patron de Balls & Glory, Wim Ballieu devant le tribunal correctionnel de Gand où il doit répondre d’infractions à l’hygiène dans un restaurant de la chaîne. Comme ce n’était pas la première infraction, Ballieu a dû comparaître devant le tribunal, mais il n’était pas représenté par un avocat.

Le ministère public a requis une amende de 2.000 euros pour Ballieu et 2.000 euros pour la société qui gère la marque Balls & Glory. «Lors d’un contrôle de l’Afsca en 2019 à Bruxelles, des excréments de souris et de la nourriture périmée ont été découverts. Des infractions avaient déjà été relevées en 2017 et une amende avait été infligée mais cette fois, il a été décidé de traiter l’affaire au tribunal», explique le parquet.

On décrit une situation où on retrouve de la vermine dans le restaurant: ce n’est pas le cas. Les excréments ont été trouvés dans le sous-sol et la salle des déchets

Wim Ballieu est une personnalité connue en Flandre où il apparaît dans des émissions télé. BELGA

«Je suis quasi décrit comme un criminel. Dans l’accusation, on décrit une situation où on retrouve de la vermine dans le restaurant ce qui n’est pas le cas. Les excréments ont été trouvés dans le sous-sol et dans la salle des déchets. À cette époque, il y avait des travaux dans la rue et il y avait un bâtiment vide à côté de l’entreprise. C’est plutôt à la ville de lutter contre les ravageurs, mais après les conclusions, nous avons décidé de faire venir la société de lutte contre les nuisibles toutes les deux semaines au lieu de tous les deux mois», a expliqué le patron de Balls & Glory.

Ballieu conteste aussi le fait qu’il y aurait eu des aliments périmés dans le restaurant. «Nous disposons de résultats de laboratoire qui montrent que les boulettes de viande étaient parfaitement sûres lorsqu’elles étaient cuites. Cependant, lors de la vérification, le chef d’équipe était un étudiant et n’a pas pu fournir immédiatement d’explication correcte. En attendant, nous avons également adapté l’emballage pour indiquer que le produit ne peut pas être consommé froid», ajoute M. Ballieu.

Nous avons sept succursales et une cuisine centrale où sont préparées les boulettes de viande Nous travaillons au plus haut niveau de sécurité alimentaire.

«Nous avons sept succursales et une cuisine centrale où sont préparées les boulettes de viande Nous travaillons au plus haut niveau de sécurité alimentaire dans nos restaurants. Je suis absolument prêt à assumer ma responsabilité. Nous construisons une marque. Nous ne sommes pas des escrocs», conclut-il.

Jugement prévu le 18 mai.