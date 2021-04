VIDÉO | Parcours, horaire de passage, difficultés, palmarès: ce qu’il faut savoir avant la Flèche wallonne 2021

Les puncheurs seront les maîtres du jeu de la Flèche Wallonne cycliste (WorldTour) dont la 85e édition sera disputée mercredi entre Charleroi et le Mur de Huy. La course s’annonce ouverte pour les nombreux favoris, notamment Valverde, Roglic, Pogacar, Alaphilippe ou encore Pidcock et le vainqueur sortant Hirshi.

Favoris

Quintuple vainqueur au sommet du Mur de Huy (2006, 2014-2017), Alejandro Valverde, qui fêtera ses 41 printemps dimanche 25 avril à Liège-Bastogne-Liège, sera l’atout majeur de l’équipe Movistar. L’Espagnol, 7e du Tour du Pays Basque, n’est pas passé inaperçu dimanche (5e) sur les routes de l’Amstel Gold Race. L’explosivité, atout majeur dans le Mur de Huy, risque toutefois de lui faire un peu défaut. Le Français Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), double vainqueur à Huy (2018-19), reste un candidat au titre, malgré une condition hésitante sur les routes et dans les côtes de l’Amstel Gold Race. Le vainqueur sortant de la Flèche Wallonne, le Suisse Marc Hischi (UAE) est cité parmi les favoris à Huy, malgré un échec cuisant à l’Amstel (35e). Le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma) découvrira la Flèche en grand favori et en tant que seul leader de son équipe, en l’absence de Wout Van Aert. Il entend vaincre le mauvais sort qui l’a privé de la finale à l’Amstel où il s’est montré très à son affaire, avant un problème technique au pied du Cauberg. Son compatriote Tadej Pogacar (UAE) figure, lui aussi, parmi les favoris tout autant que le jeune Britannique Tom Pidcock (Ineos) dont l’explosivité de crossman sera un atout indéniable dans le Mur de Huy. Il arrivera à la Flèche Wallonne avec, en poche, son succès à la Flèche brabançonne et une 2e place de justesse à l’Amstel derrière van Aert.

On retiendra encore parmi les hommes à suivre en Wallonie, entre autres, le Britannique Adam Yates (Ineos), le Français Benoît Cosnefroy (AG2R), 2e l’an dernier, le Canadien Michael Woods (Israel), 3e en 2020, le Danois Jakob Fuglsang (Astana), 2e en 2019, ou encore l’Allemand Maximilian Schachmann (Bora), puissant 3e de la récente Amstel Gold Race. Dans les rangs belges, on suivra la course de Jelle Vanendert (Bingoal Pauwels Sauces WB), 12e et premier Belge en 2020, ainsi que le retour à la compétition de Philippe Gilbert (Lotto-Soudal), dernier vainqueur belge il y a dix ans.

Infos pratiques

Le palmarès: 84 éditions depuis la création de l’épreuve en 1936, 38 victoires belges, 18 pour l’Italie, 10 pour la France, 8 pour l’Espagne, 3 pour la Suisse, 2 pour le Danemark, 1 pour l’Allemagne, l’Australie, les Etats-Unis, le Luxembourg et les Pays-Bas.

Record des victoires: 5 pour Alejandro Valverde (ESP) entre 2006 et 2017.

Les derniers vainqueurs:

2016: Alejandro Valverde (ESP)

2017: Alejandro Valverde (ESP)

2018: Julian Alaphilippe (FRA)

2019: Julian Alaphilippe (FRA)

2020: 1. Marc Hirschi (SUI), 2. Benoît Cosnefroy (FRA), 3. Michael Woods (CAN)

Le parcours: la Flèche Wallonne retrouve Charleroi comme ville de départ; la ville hennuyère avait vu le peloton s’élancer pour la dernière fois en 2012. Le départ sera donné au Dôme à 11h15, l’arrivée sera jugée au sommet du Mur de Huy vers 16h15, au terme de 193,6 kilomètres de course. Le juge de paix sera monté à trois reprises (Km 130, Km 162 et arrivée). Côte du chemin des Gueuses à 9,7 km de l’arrivée.

La participation: 25 équipes (AG2R Citroën, Astana, Bahrein, BikeExchange, Bora, Cofidis, Deceuninck, DSM, EF Education, Groupama-FDJ, Ineos, Intermarché, Israël SN, Jumbo, Lotto, Movistar, Qhubeka, Trek, UAE, Alpecin, Arkea-Samsic, Bingoal, Delko, Gazprom et Vlaanderen).

Public: Si les riverains pourront tout de même apercevoir les coureurs depuis leur domicile, le Mur de Huy sera fermé au public à cause de la pandémie de Covid-19. Le reste du parcours sera quant à lui accessible moyennant le respect des mesures suivantes: groupe de quatre personnes maximum, distanciation sociale obligatoire, port du masque et interdiction de consommer de l’alcool.

Voici les détails du parcours:

