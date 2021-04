La Suède maintient la limite de 65 ans pour le vaccin d’AstraZeneca

Début avril, l’EMA a jugé que les avantages du vaccin l’emportaient sur le risque d’effets secondaires.

La Suède maintient la limite d’âge de 65 ans pour l’administration du vaccin AstraZeneca. Les Suédois de moins de 65 ans qui ont déjà reçu un premier vaccin avec Vaxzevria recevront un deuxième vaccin avec un vaccin à ARNm Pfizer ou Moderna, indique mardi l’autorité sanitaire suédoise Folkhälsomyndigheten.

Néanmoins, l’autorité sanitaire souligne que le sérum d’AstraZeneca est sûr et efficace. «Le vaccin d’AstraZeneca a un degré élevé de protection et réduit considérablement le risque de maladie grave et de décès, en particulier chez les personnes âgées et infirmes. Les cas signalés d’effets secondaires graves sont rares et surviennent le plus souvent chez des personnes de moins de 60 ans», a déclaré l’épidémiologiste Anders Tegnell.

Début avril, l’EMA a jugé que les avantages du vaccin l’emportaient sur le risque d’effets secondaires. Cependant, dans des cas extrêmement rares, une combinaison de caillots sanguins (thrombose) et de faible numération plaquettaire (thrombocytopénie) peut survenir en tant qu’effet secondaire. C’est pourquoi de nombreux pays européens, dont la Belgique, ont décidé d’introduire une limite d’âge.