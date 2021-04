Coronavirus: ce qu’il faut savoir, en Belgique et dans le monde, ce mardi

4 articles recommandés par la rédaction

Poursuite du recul des principaux indicateurs

Entre le 13 et le 19 avril, il y a eu en moyenne 232,6 admissions à l’hôpital chaque jour pour cause de coronavirus, soit une diminution de 8% par rapport à la période de référence précédente, selon les chiffres de l’Institut de santé publique Sciensano mis à jour mardi matin.

«La pause de Pâques a eu un effet positif mais...»

L’Institut scientifique de Santé publique Sciensano a analysé les dernières tendances de l’épidémie pour la Belgique. On fait le point.

Anticorps, l’autre arme contre le Covid-19

Les anticorps contre le Covid cristallisent bien des espoirs. À tort ou à raison?Deux essais cliniques sur le plasma convalescent sont menés en Belgique. Les firmes pharmaceutiques, dont GSK, misent sur les anticorps monoclonaux. Très coûteux (1 500€ le traitement), ces derniers seraient réservés aux personnes présentant un risque élevé de développer une forme sévère de la maladie.

Vaccination: une deuxième chance pour les 80 ans sans rendez-vous

Un peu plus d’un quart des personnes de 80 ans et plus n’ont pas pris de rendez-vous pour aller se faire vacciner en Wallonie. Si elles souhaitent recevoir un vaccin, la Région leur propose, dès ce mardi midi, de s’inscrire à un numéro gratuit. Même si leur code de vaccination est perdu ou périmé.

