Le concours Reine Elisabeth démarrera le 3 mai, sans public et avec 64 candidats

Le concours Reine Elisabeth de piano, qui n’avait pu être organisé l’année dernière en raison de la crise sanitaire, se déroulera bien du 3 mai au 9 juin 2021, mais sans public, ont annoncé mardi ses organisateurs.

À la suite de désistements, le prestigieux concours accueillera 64 candidats (53 hommes et 11 femmes, de 19 nationalités différentes) au lieu des 74 sélectionnés pour le Concours initialement prévu en mai 2020. Aucun Belge ne figure parmi les candidats.

Un protocole sanitaire, élaboré avec l’aide d’une commission composée de spécialistes du milieu médical, sera d’application pendant l’entièreté du concours de piano. Des adaptations concernent notamment le nombre de candidats admis en demi-finale (12 au lieu de 24) et en finale (six au lieu de 12).

La situation sanitaire impose également aux organisateurs de tenir le concours sans public. Aucun ticket ne sera donc mis en vente pour cette session. Mais l’organisation et ses partenaires (RTBF, VRT et Proximus) ont fait en sorte que les séances de la demi-finale, de la finale, et les concerts des lauréats soient retransmis en direct, de même que l’intégralité de la première épreuve, en live vidéo streaming sur le site internet du concours et sur la plateforme auvio.be.

Cette première épreuve se déroulera du 3 au 8 mai, avant la demi-finale, prévue du 10 au 15 mai et la finale, du 24 au 29 mai. Un concert des lauréats est également prévu le 7 juin, Salle Reine Elisabeth d’Anvers alors que le concert de clôture aura lieu le 9 juin, au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles.