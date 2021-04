Le Repair Café mobile en tournée dans toute la Wallonie

Le Repair Café mobile écumera la Wallonie du 26 avril au 9 octobre pour proposer aux gens de faire réparer leurs objets cassés.

C’est ce qu’annonce mardi la Copidec, La fédération des intercommunales de gestion de déchets en collaboration avec Repair Together, réseau des Repair Cafés de Wallonie et de Bruxelles

Aider quiconque en fait la demande à réparer ses objets, quels qu’ils soient, dans la mesure de ses compétences. Voilà la mission des bénévoles des Repair Cafés. La version mobile a pour objectif de faire découvrir les valeurs et le fonctionnement de ces ateliers à un public plus large, tout en sensibilisant à la réduction des déchets et à l’économie circulaire.

Le Repair Café mobile comporte un espace d’accueil qui proposera au public d’obtenir des informations sur les missions et actions des Repair Cafés, un espace réparation dûment équipé et un espace «café» qui sera un coin de rencontre avec les bénévoles. Toutes les visites sont gratuites et les réparations sont à prix libre.

En raison de la pandémie de Covid-19, les animations se feront en extérieur et dans le respect des mesures sanitaires en vigueur (port du masque, gel hydroalcoolique, etc.). Des annulations ne sont pas à exclure en fonction de l’évolution de la situation. Une inscription en ligne est nécessaire pour les personnes désireuses de faire réparer un objet.

Le Repair Café mobile devrait visiter près de 30 villes à travers toute la Wallonie entre fin avril et début octobre.