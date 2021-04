Incendie à Anderlecht: un père et sa fille sont portées disparues

Une maman et sa fille sont toujours portées disparues après le terrible incendie d’hier à Anderlecht.

Deux personnes ont été signalées disparues après le violent incendie survenu lundi vers 3h du matin dans un bâtiment de 4 étages situé rue Heyvaert à Anderlecht, selon une information rapportée ce mardi par Bruzz et confirmée par la police locale de Bruxelles-Midi (Anderlecht, Forest et Saint-Gilles). Cette dernière précise qu’il s’agit d’un père et de sa fille. L’âge de l’enfant n’a pas été spécifié.

L’incendie a fait un mort et 30 blessés ou intoxiqués, qui ont été transportés vers des hôpitaux bruxellois. Quatre personnes étaient alors dans un état critique : une personne blessée après avoir sauté d’une fenêtre ainsi que trois personnes sévèrement intoxiquées - dont un enfant en bas âge - qui ont été intubées et ventilées. De plus, deux personnes ont nécessité des soins spécifiques. Vingt-quatre personnes ont par ailleurs été légèrement blessées, parmi lesquelles quatre pompiers.

«Ils ont d’abord sauvé les habitants, puis ils sont revenus pour évacuer les pompiers»

« Les pompiers ont été blessés pendant une opération de sauvetage de victimes », raconte le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw. « Ils étaient à quatre dans une chambre, avec plusieurs victimes. Ils étaient essoufflés et ont lancé un SOS. Des collègues sont allés à leur rescousse. Ils ont d’abord sauvé les habitants, puis ils sont revenus pour évacuer les pompiers. Ils avaient une tenue de protection. Un des pompiers est brûlé à l’arrière, sur le haut du dos et sur la nuque. Les trois autres sont intoxiqués ».

Quand les pompiers sont arrivés sur les lieux, des flammes sortaient de différents étages. « Des sols et des plafonds se sont effondrés et il n’y avait plus d’escaliers dans le bâtiment qui donne sur la rue », a détaillé Walter Derieuw. « On a travaillé avec des échelles ». On a foré des trous dans les murs et on a injecté de la mousse et de l’eau Des drones de la police ont été mobilisés, notamment quand le feu s’est propagé dans le bâtiment arrière. « Les échelles ne suffisaient pas pour atteindre avec de l’eau le foyer », continue le porte-parole. « On est passé par l’arrière du site, on a foré des trous dans les murs et on a injecté de la mousse et de l’eau ». Le feu dans le bâtiment arrière, composé de logements et d’un entrepôt, était maîtrisé vers 10h45.