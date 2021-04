La campagne de vaccination s’accélère en Belgique: 800.000 vaccins livrés la semaine prochaine

Quelque 800 000 doses de vaccins contre le Covid-19 seront livrées en Belgique la semaine prochaine.

Lors de la conférence de presse du Centre de crise et de l’Institut de santé publique Sciensano, Sabine Stordeur a présenté les derniers chiffres sur la vaccination. A ce jour, plus de trois millions de doses ont été administrées dans notre pays «si bien qu’1 adulte sur 4 a reçu sa première dose».

800 000 vaccins la semaine prochaine

Mais l’experte de la taskforce vaccination est aussi arrivé avec des bonnes nouvelles a sujet de la livraison des vaccins. Elle a annoncé que 270 000 vaccins ont été livrés la semaine dernière. Et que cette semaine prochaine, 400 000 doses seront réceptionnées. «La semaine suivante, ces doses doubleront et nous recevrons plus de 800 000 vaccins.»

+ LIRE AUSSI | VIDÉO | Coronavirus: «La pause de Pâques a eu un effet positif mais...»

Elle a également rappelé que cette semaine était importante pour le vaccin Johnsson & Johnsson. L’Agence européenne des médicaments (EMA) doit en effet informer mardi après-midi de ses conclusions concernant ce vaccin et les cas graves et inhabituels de thrombose apparus aux États-Unis.

Pour rappel, l’administration de ce vaccin a été suspendue en Belgique. Notre pays dispose de 36 000 doses qui sont actuellement en quarantaine.

Dans l’intervalle, notre pays a reçu des bonnes nouvelles du côté de Pfizer avec la confirmation de la livraison de près d’1 300 000 doses au deuxième trimestre. «La première livraison de 127 000 doses est attendue la dernière semaine d’avril.»

Succès pour Qvax

Au sujet de la plateforme Qvax, l’experte a rappelé son importance. «Plus de 600 000 personnes y sont inscrites et 71 centres sur 124 en Flandre, Wallonie et en communauté germanophone y adhèrent. Depuis le lancement, plus de 16 000 personnes ont pu bénéficier d’une vaccination anticipée, elles sont âgées de plus de 65 ans. Cela montre à quel point, il est utile de s’y inscrire.»

Enfin, elle a rappelé que Bruxelles disposait également d’une plateforme: Bruvax.

+ LIRE AUSSI | Bruxellois? Vous pouvez désormais vous inscrire vous-même pour la vaccination sur la plateforme BruVax

«La vaccination avance à grands pas mais il importe de rester prudent car vous pouvez toujours transmettre le virus à quelqu’un qui n’a pas été vacciné. Il est donc important de toujours porter le masque.»