Qui sera le meilleur robot nautique de Belgique? La réponse au Pass ce weekend

Cette année encore, le Pass accueillera la finale belge de Robotix’s, un concours de robotique qui fête ses 20 ans en 2021. L’évènement aura lieu le weekend prochain, les 24 et 25 avril, à huis clos.

Robotix’s propose aux jeunes Belges de 18 à 30 ans de composer une équipe pour concevoir un robot autonome sur un thème précis cette année. Cette année, Sail the world nous plonge dans la navigation. Les robots devront concevoir des robots capables de maitriser l’art de la navigation afin d’arriver à bon port.

Le concours Robotix’s poursuit plusieurs objectifs, dont le principal est de promouvoir les STEM, ou STIM en français, soit les sciences, les technologies, l’ingénierie et les mathématiques. Il permet aussi aux jeunes d’assimiler la démarche d’un projet scientifique, du travail de groupe et il permet un contact avec les entreprises impliquées dans le secteur.

Pour la première fois, étant donné la situation sanitaire, la finale du concours se fera sans public. 12 équipes s’affronteront lors de cette finale à huis clos qui sera diffusée en direct et accessibles en replay depuis les comptes YouTube, Facebook et Twitch du Pass.

Le Pass s’est entièrement équipé au niveau technique pour permettre la retransmission de tels évènements: nouvelles caméras, augmentation de la bande passante, formation des équipes aux nouveaux outils… De quoi proposer et accueillir toujours plus de futurs évènements hybrides, physiques et digitaux.

Les trois premiers du concours Robotix’s seront qualifiés pour participer au concours Eurobot, le niveau européen de ce concours de robotique amateur.