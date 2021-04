Altercation mortelle à Bressoux: des arrêts desservis par les bus mais de manière limitée

Le TEC fait savoir que les quartiers de Bressoux et de Droixhe sont à nouveau desservis par les bus ce mardi. Certaines adaptations ont néanmoins été effectuées.

La direction des TEC Liège-Verviers indique que les quartiers de Bressoux et de Droixhe sont à nouveau desservis par les bus ce mardi 20 avril. Certaines adaptations ont néanmoins été effectuées. Les parcours sont ainsi limités.

Dans le détail: la ligne 18 circulera normalement uniquement entre 6h et 18h. La ligne 17 circulera normalement entre 6h00 et 18h00. En dehors de ces heures, les parcours seront limités à l’arrêt ‘LIEGE Pont d’Amercoeur (rive droite)’. Les lignes 60, 67, 68 et 69 seront toujours déviées dans les deux sens de circulation entre les arrêts ‘BRESSOUX Grotte’ et ‘LIEGE Place du Congrès’ par la rue Winston Churchill, le pont d’Amercoeur et les rues Louis Jamme et Jean d’Outremeuse.

«On est en contact avec la police, on organise les choses en fonction des contacts permanents que nous avons avec elle, ce qui explique que les déviations continuent et que des désertes sont remises en place entre 6h00 et 18h00», précise la porte-parole de la société des transports en commun.

Un retour à la normale n’est pour l’instant pas à l’ordre du jour. «On l’appelle de tous nos vœux mais cela dépend de la situation dans le quartier», répond Carine Zanella. Dès que tout sera rentré en ordre et que les TEC auront reçu l’aval de la police, la société promet de desservir le quartier à nouveau normalement.

Pour l’instant, aucune action syndicale n’est prévue suite aux événements qui se sont déroulés dans le quartier, termine la porte-parole.

Pour rappel, un bus des TEC a été touché par un jet de pierre durant l’altercation survenue entre plusieurs personnes dans le quartier de Bressoux-Droixhe ce week-end. Un Tchétchène âgé de 39 ans a perdu la vie après avoir été abattu par des personnes cagoulées. A la suite de ces événements, il avait été décidé de dévier, voire d’annuler, certaines lignes de bus. Par mesure de sécurité, la situation était restée identique le lundi.