Jonathan Tabu quitte le club espagnol de Manresa

Le meneur de jeu des Belgian Lions, l’équipe nationale belge de basket, Jonathan Tabu, 35 ans, a décidé, d’un commun accord avec son club espagnol, de quitter le BAXI Manresa.

L’aventure espagnole de l’international belge Jonathan Tabu à Manresa est terminée. C’est en effet ce que le club catalan vient de communiquer sur son site internet. «Un accord a été trouvé pour lui permettre de quitter le club. Jonathan était arrivé en août au sein du club et il a disputé 22 matches.»

Durant cette période, il a tourné à 7,4 points et 3,5 assists par match en 15,6 minutes de moyenne. Par le passé, Jonathan Tabu est notamment passé par Charleroi (2004-2010), Cantu (2010-11 et 2012-13), Cremone (2011-12), l’Alba Berlin (2014-15), Milan (2015), Fuenlabrada (2015-16), Bilbao (2016-18), Le Mans (2018-19) et Le Portel (2019-20).