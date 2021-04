VIDÉO | Coronavirus: 1 adulte sur 4 a reçu sa première dose

L’Institut scientifique de Santé publique Sciensano analyse les dernières tendances de l’épidémie pour la Belgique.

C’est avec une légère pointe d’optimisme que débute la conférence de presse. «Les chiffres diminuent tout doucement, la pause de Pâques a eu un effet positif même elle n’a pas entraîné la diminution tel qu’on l’aurait souhaité» a commenté Yves Van Laethem. « Le taux d’occupation des hôpitaux reste en effet important et en particulier dans les unités de soins intensifs où tous les lits sont occupés.»

Avant de dévoiler les chiffres, le porte-parole a voulu prévenir que les chiffres allaient à nouveau partir vers le haut avec la rentrée scolaire.

«Le nombre de tests va à nouveau augmenter cette semaine chez les enfants et les adolescents avec la réouverture des écoles. Et donc cela va montrer une hausse des cas mais cela ne veut pas dire que le flot des nouvelles contaminations va augmenter réellement. Cela sera lié à la hausse des testings.»

Les chiffres

Entre le 10 et le 16 avril, 3448 nouvelles contaminations ont été diagnostiquées par jour, ce qui représente un recul de 2% par rapport à la semaine précédente. Les contaminations sont en baisse partout sauf en province de Liège (+14%) et dans le Limbourg (+16%).

Le taux d’infection reste plus élevé chez les personnes dans la vingtaine et on observe un escalier de hausse en continu entre 10 et 19 ans.

Les admissions dans les hôpitaux sont aussi en baisse avec 210 admissions. «On est sur une sorte de colline arrondie» . Nous avons eu en moyenne 233 nouvelles hospitalisations par jour la semaine passée. C’est 8% de moins que la semaine précédente.»

Cette baisse se marque partout sauf en province de Liège où les admissions sont en hausse de 32%.

Au total, 3.114 personnes sont encore hospitalisées en raison du Covid-19 (-3%), dont 938 patients traités en soins intensifs. « Ce qui nous place un peu en dessous du record de cette 3 ème vague de 947 lits enregistrés mardi dernier. Ces chiffres vont probablement diminuer ce week-end».

Sur la même période, 39 personnes sont décédées par jour en moyenne des suites du virus (-8,7%), portant le bilan à 23.782 morts depuis le début de la pandémie en Belgique.

Stratégie vaccinale: 1 adulte sur 4 a reçu sa première dose

Sabine Stordeur a présenté les derniers chiffres sur la vaccination. Plus de trois millions de doses ont été administrées « si bien que désormais, 1 adulte sur 4 a reçu sa première dose dans notre pays».

En ce qui concerne les livraisons de vaccins, Sabine Stordeur a annoncé que 270 000 vaccins ont été livrés la semaine dernière. Et cette semaine, 400 000 doses seront réceptionnés. «La semaine suivante, ces doses doubleront et nous recevrons plus de 800 000 vaccins.»

Elle a également rappelé que cette semaine était importante pour le vaccin Johnsson&Johnsson. L’avis de l’agence européenne du médicament doit en effet être rendu. Pour rappel, l’administration de ce vaccin a été suspendu en Belgique. Notre pays dispose de 36 000 doses qui sont actuellement en quarantaine. «Néanmoins nous espérons pouvoir compter sur ce vaccin unidose.»

Dans l’intervalle, notre pays a reçu des bonnes nouvelles du côté de Pfizer avec la confirmation de livraison de près d’1 300 000 doses au deuxième trimestre. «La première livraison de 127 000 doses est attendue la dernière semaine d’avril.»

Au sujet de la plateforme Qvax, l’experte a rappelé son importance. « Plus de 600 000 personnes y sont inscrites et 71 centres sur 124 en Flandre, Wallonie et en communauté germanophone y adhèrent. Depuis le lancement, plus de 16 000 personnes ont pu bénéficier d’une vaccination anticipée, elles sont âgées de plus de 65 ans. Cela montre à quel point, il est utile de s’y inscrire.»

Enfin, elle a rappelé que Bruxelles disposait également d’une plateforme: Bruvax.

«La vaccination avance à grands pas mais il importe de rester prudent car vous pouvez toujours transmettre le virus à quelqu’un qui n’a pas été vacciné. Il est donc important de toujours porter le masque.»