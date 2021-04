L’UE va livrer 651.000 doses de vaccins Pfizer aux Balkans

L’Union européenne va livrer 651.000 doses du vaccin de BioNTech et Pfizer à six pays des Balkans non membres de l’UE, a annoncé mardi le ministre des Affaires étrangères autrichien, Alexander Schallenberg, dont le pays coordonne cette campagne au nom de l’UE.

Ces doses de vaccins du laboratoire Pfizer/BioNTech étaient dès le départ destinées aux pays partenaires de l’Union européenne, cela n’aura donc pas d’impact sur la campagne de vaccination dans les Etats membres, a assuré le ministre.

Cette campagne de soutien à la vaccination dans plusieurs pays des Balkans s’étend de mai à août. «En tant qu’Union européenne, nous envoyons le signal que nous ne sommes pas uniquement concernés par notre propre nombril», a dit M. Schallenberg. «Il est clair que nous ne sommes en sécurité que lorsque nos voisins les plus proches le sont également».

Pour la distribution des vaccins, il sera tenu compte de la nécessité de vaccins dans les pays concernés, plutôt que du nombre d’habitants. Par exemple, près d’un demi-million de vaccins seront distribués en Albanie, en Bosnie-Herzégovine et en Macédoine du Nord, trois pays qui n’ont vacciné qu’un nombre limité de citoyens. En Bosnie, le faible nombre de vaccinations a d’ailleurs déjà conduit à des protestations.

Les vaccins restants iront au Kosovo, au Monténégro et en Serbie. Pour la Serbie, qui est le plus avancé des six pays en matière de vaccination, environ 36.000 doses de vaccins seront mises de côté. Le pays a déjà pu inoculer une première injection à 26% de la population grâce aux sérums russes et chinois.

