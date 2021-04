Sony vous offre le meilleur jeu de la PS4

Horizon Zero Dawn est une aventure épique à vivre sur PS4 et sur PS5. Internet

La firme japonaise vous incite à jouer à la maison en toute sécurité via son opération Play At Home.

Sony fait un nouveau cadeau aux joueurs confinés. Dans le cadre de l’opération Play At Home (Jouez à la maison), le géant japonais autorise les propriétaires de PS4 et de PS5 à télécharger gratuitement le jeu Horizon Zero Dawn: Complete Edition.

Il n’est pas obligatoire d’être abonné au service en ligne PlayStation Plus. Il suffit de se rendre dans la section Play At Home du PlayStation Store pour récupérer les données. Une fois le titre rapatrié, il vous appartient définitivement.

Le cadeau est loin d’être anodin. Avec God of War, The Last of Us II ou encore Uncharted 4, Horizon Zero Dawn est considéré comme l’un des meilleurs jeux de la PlayStation 4. Sa suite, Horizon Forbidden West, est attendue sur PS4 et PS5 ces prochains mois.

Attention, Horizon Zero Dawn: Complete Edition disparaîtra de Play At Home après le 15 mai 2021.

9 autres jeux

C’est en avril 2020 que Sony a lancé l’opération Play At Home. Son principe: vous aider à supporter le confinement en vous offrant des jeux. A l’époque, la firme nippone avait distribué gratuitement The Nathan Drake Collection et Journey.

En veille depuis mai 2020, l’initiative a repris de plus belle le 1er mars 2021 avec Ratchet & Clank, suivi le 25 mars 2021 par neuf autres titres.

Ces neuf jeux sont encore disponibles au téléchargement jusqu’au 23 avril 2021:

- Abzû

- The Witness

- Enter the Gungeon

- Subnautica

- Moss (PS VR)

- Astro Bot Rescue Mission (PS VR)

- Paper Beast (PS VR)

- Thumper (PS VR)

- Rez Infinite (PS VR)

D’autres jeux seront encore proposés au téléchargement gratuit d’ici le mois de juin. «Nous avons tous besoin d’un peu de réconfort et de raisons pour rester en sécurité tout en respectant la distanciation sociale», souligne Sony.