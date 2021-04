Le Standard «pavé» de bonnes intentions: quelles compensations sont prévues pour les abonnés?

Le Standard de Liège a communiqué sur les compensations pour les abonnés de cette saison marquée par la crise sanitaire et l’absence de supporters dans les stades.

Avec seulement 3 rencontres à domicile organisées avec des supporters, les fans liégeois, comme ceux de la Belgique entière, n’ont pas vraiment pu profiter de l’ambiance du stade de Sclessin cette saison.

Pour les compensations, le club a défini trois options.

La plus originale, et solidaire, consiste à offrir l’abonnement pour soutenir le club face à la crise sanitaire. Un échange, l’abonné peut recevoir une vareuse avec flocage personnalisé, 20€ pour les consommations au stade et, plus étonnant, un «pavé» à son nom sur l’esplanade du futur stade, «où sera donc intégré un «Walk of Fame» des fidèles supporters du club».

Les deux autres options, plus classiques, consistent à prolonger gratuitement l’abonnement ou demander un remboursement.

Les abonnés ont jusqu’au 16 mai pour faire leur choix. Sans action de leur part, l’abonnement sera automatiquement prolongé pour la phase classique de la saison prochaine.