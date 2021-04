Tottenham pense à Julian Nagelsmann pour remplacer José Mourinho

Le jeune entraîneur de Leipzig serait en pole position pour reprendre la tête de Tottenham après l’éviction de José Mourinho. Mais ce ne sera pas gratuit…

À seulement 33 ans, Julian Nagelsmann est un jeune prodige du coaching. L’entraîneur du RB Leipzig, qui a amené le club jusqu’en demi-finale de la Ligue des Champions, serait en pole position pour reprendre la tête de Tottenham, annonce le Daily Mail.

Lundi, José Mourinho et son staff ont été virés des Spurs à seulement six jours de la finale de la Coupe de la Ligue, contre Manchester City. Ryan Mason et Chris Powell, entraîneurs à l’académie du club, prendront en charge l’équipe sans doute jusqu’à la fin de la saison.

Ca coûtera 10 millions€

Mais s’attacher les services du technicien allemand ne se fera pas à moindres frais. Il a encore deux ans de contrats à Leipzig et casser son contrat pourrait coûter 10 millions€ aux Spurs. Son salaire annuel pourrait également s’élever à 5 millions€.

Tottenham cherche donc déjà des alternatives. Brendan Rodgers (Leicester City) est aussi pisté, mais cela coûtera cher également. Scott Parker, ancien joueur du club et actuel entraîneur de Fulham, Graham Potter (Brighton) et Nuno Espirito Santo (Wolverhampton) sont également les autres entraîneurs cités.