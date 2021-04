SUPER LIGUE | Priver un joueur d’une sélection nationale, c’est juridiquement difficile à appliquer

L’UEFA annonce vouloir priver de compétition tous les clubs et joueurs impliqués dans le projet de Super Ligue. Une volonté difficile à mettre en place, selon le père de l’arrêt Bosman.

Kevin De Bruyne (Manchester City), Thibaut Courtois (Real Madrid), Romelu Lukaku (Inter), Yannick Carrasco (Atlético Madrid), Divock Origi (Liverpool) ou encore Alexis Saelemaekers (AC Milan) vont-ils être interdits d’Euro ou de Coupe du Monde?

La FIFA et les six confédérations avaient anticipativement réagi à la création d’une Super Ligue en précisant que «tout club ou joueur impliqué dans une telle compétition se verrait par conséquent interdire de participer à toute compétition organisée par la FIFA ou les confédérations».

Une position réaffirmée ce lundi par l’UEFA après l’annonce de la création de cette Super Ligue, à laquelle douze grands clubs européens ont déjà pris part.

Priver de sélection, c’est «violer le droit de la concurrence»

Mais juridiquement, cette position semble difficile à tenir. Dans le quotidien L’Équipe, Me Jean-Louis Dupont, père de l’arrêt Bosman, précise qu’«une telle déclaration commune de la FIFA et de ses six confédérations est, au regard du droit européen de la concurrence, une “décision d’associations d’entreprises” qui viole frontalement le droit de la concurrence puisque cette décision a pour objectif d’empêcher la création d’une compétition footballistique concurrente. On interdit à un certain nombre de clubs (qui sont des entreprises) de créer un produit nouveau et de le mettre sur le marché».

Cette tentative de dissuasion de la FIFA et l’UEFA pourrait donc ne pas aboutir. «Certains de nos clients nous ont mandatés afin d’examiner l’opportunité d’agir en justice contre cette décision illicite de la FIFA et de ses confédérations», prévient l’avocat belge dans le quotidien sportif français.