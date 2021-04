Maasmechelen, où les écoles restent fermées une semaine, teste 2.000 élèves et enseignants

Maasmechelen n’a pas rouvert ses portes ce lundi en raison du nombre important de contaminations au covid.

Environ 2.000 élèves et enseignants seront testés jeudi à Maasmechelen, où les écoles sont restées fermées une semaine supplémentaire en raison du nombre important de contaminations au covid dans la région, indique lundi le bourgmestre Raf Terwingen (CD&V).

En fonction des résultats des tests, il sera décidé vendredi quelles écoles pourront rouvrir la semaine prochaine. La police locale va par ailleurs davantage contrôler le respect des règles sanitaires dans la localité.

La décision de tester élèves et enseignants a été prise lundi après concertation entre le conseil communal, le gouverneur Jos Lantmeeters et l’inspection sanitaire fédérale et provinciale. Ces tests concernent les classes et les écoles qui avaient été fermées la semaine précédant les vacances de Pâques prolongées. Les tests seront effectués dans les écoles.

Les classes dans lesquelles une ou plusieurs infections seront mises au jour devront rester en quarantaine. Les autres pourront retourner à l’école. Les enfants en maternelle ne seront pas testés.

La commune de Maasmechelen a en outre demandé aux clubs sportifs et aux associations de jeunes de suspendre pour l’instant leurs activités de loisirs et leurs entraînements.

Quant à la police locale, elle assurera à partir de mardi une surveillance accrue du respect des règles sanitaires à Maasmechelen, où le nombre de contaminations est important. La commune se pare en effet de rouge foncé. «Nous avons remarqué que les gens ne le prennent plus très au sérieux. Les soirées plus longues et le premier soleil du printemps n’arrangent pas les choses», justifie la zone de police locale.