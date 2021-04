Moins de 25 places en soins intensifs dans le Hainaut

Le gouverneur de la Province, les bourgmestres et les chefs de corps ont fait le point sur la situation hospitalière et les assouplissements à venir dans les règles sanitaires.

Ce lundi, le gouverneur de la Province de Hainaut a tenu une réunion avec les 69 bourgmestres de la province, les chefs de corps des 23 zones de police locale et la police fédérale ainsi que le Ministère public (Parquet). L’objectif était de faire le point sur les récentes évolutions dans le cadre de la gestion de la crise Covid, entre le ras-le-bol croissant de la population, l’affaire des terrasses et la situation des hôpitaux.

La situation dans les hôpitaux en Hainaut est très tendue, avec des soins intensifs à quasi-saturation. En termes de lits réservés aux patients Covid, il reste 15 places sur l’ensemble de la province. En soins intensifs non Covid, il reste moins de 10 places.

Le Hainaut est l’une des provinces où les hospitalisations sont les plus élevées pour le moment. Le nombre d’hospitalisations par 100 000 habitants la semaine dernière était le plus important avec la région bruxelloise.

Par ailleurs, le taux de positivité dans la province approche les 15% alors que le testing est trop peu sollicité. Ceci signifie que de nombreux cas Covid non détectés circulent au sein de la population. C’est surtout dans l’est de la province (Centre, Charleroi, Botte du Hainaut) que les chiffres de contamination sont les plus élevés.

Faire respecter la loi par la pédagogie

Selon le gouverneur de la Province, il ressort de la réunion de ce jour que «l’ensemble des services présents autour de la table visioconférencée sont conscients de la difficulté de la situation actuelle», et qu’il est «cependant nécessaire d’avoir une approche légaliste en mettant tout en œuvre pour que la situation reste «sous contrôle» et limiter, autant que possible, les éventuels débordements par de la pédagogie.»

Concrètement, comment réagiront les forces de l’ordre si certains outrepassent les règles? Cela doit encore être discuté. Plusieurs réunions seront programmées au courant de la semaine.

Ce mardi, une réunion rassemblant la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden et les gouverneurs de province se tiendra. Le lendemain, 21 avril, ce seront au tour des Bourgmestres des chefs-lieux de province et des grandes villes d’être réunis virtuellement par la ministre. Enfin, sous la coordination de la police fédérale du Hainaut, une réunion des 23 chefs de corps de la province se tiendra ce jeudi 22 avril.

De quoi permettre de coordonner au mieux l’encadrement des assouplissements à venir, d’éviter le Far West et une nouvelle flambée des hospitalisations?