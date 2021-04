Plus de 50 000 visiteurs pour l’exposition consacrée à Roy Lichtenstein à Mons

L’exposition «Roy Lichtenstein. Visions multiples», qui avait débuté le 5 décembre 2020, s’est clôturé ce dimanche 18 avril. Elle a pu accueillir un total de 52 070 visiteurs au BAM à Mons.

La tenue de l’exposition consacrée à Roy Lichtenstein au BAM à Mons fut tout une aventure. La veille de son ouverture initiale, le 31 octobre 2020, la Belgique entrait dans un deuxième confinement pour répondre à une situation sanitaire catastrophique et à la saturation des hôpitaux.

L’exposition a finalement pu ouvrir ses portes plus d’un mois après, le 5 décembre et a pu être prolongée de six semaines. C’est ce dimanche dernier, le 18 avril, qu’elle s’est finalement clôturée. Malgré les conditions d’accès, soumises à l’obligation d’un rendez-vous et à la limitation de la jauge, celle-ci a pu accueillir un total de 52 070 visiteurs.

«Malgré la situation sanitaire très particulière que nous connaissons depuis plus d’un an, nous pouvons être très satisfaits de la fréquentation connue par l’exposition phare de la saison consacrée à Roy Lichtenstein», a commenté Nicolas Martin, bourgmestre de Mons.

«Toutes les précautions en termes de sécurité sanitaire ont été prises afin de permettre au plus grand nombre de découvrir cette proposition unique de l’artiste à Mons.»

Catherine Houdart a également souligné le beau succès de l’exposition avec un public hétéroclite. Elle s’est réjouie de retombées économiques positives sur le commerce local de cette exposition au rayonnement international. Dont n’a malheureusement pas pu profiter l’horeca, fermé depuis octobre.

Néanmoins, la dynamique des grandes expositions «se poursuivra dans les prochains mois avec une programmation qui s’annonce d’ores et déjà prometteuse».

Les autorités communales annoncent un avenir «alléchant» et une «riche effervescence au programme au sein de tous nos sites culturels» avec des activités et des expositions.

Actuellement, deux autres expositions sont actuellement en cours: «la Triennale de l’affiche politique» au Mons Mémorial Museum jusqu’au 19 décembre 2021 ou encore l’exposition «Mons au temps de Waudru, Itinéraires mérovingiens» jusqu’au 13 juin 2021 à l’Artothèque.

Une troisième exposition, consacrée à Arne Quinze, enrichira l’offre à la fin du mois de mai au BAM.