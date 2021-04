Mons: un budget participatif, pourquoi faire?

Dès ce mardi 20 avril, les Montois et les associations montoises pourront répondre à l’appel à projets «Budget participatif» et proposer des projets à financer. Voici le mode d’emploi.

Favoriser la démocratie participative est une des promesses de la majorité montoise PS-Écolo. Dans ce cadre, elle met en place un budget participatif qui, comme son nom l’indique, permet à la population d’avoir son mot à dire dans l’affectation d‘une partie du budget d’investissement de la Ville.

Pour cette première édition, la part réservée est de 135 000€ pour développer des projets proposés et choisis par les citoyens.

1. Un budget pour quels projets?

Soyons honnêtes: le budget participatif ne permettra pas d’influer sur les grandes orientations budgétaires de la ville. Il touche plutôt à la vie de quartier et le quotidien de la population. Quatre objectifs ont été définis pour ce premier budget participatif:

– Améliorer le cadre de vie des citoyens grâce à des initiatives portées par la population elle-même,

– renforcer la cohésion sociale au sein des quartiers et des villages où les projets s’implantent,

– Permettre à la population de voir aboutir des projets qui répondent à ses besoins actuels et à ses besoins futurs,

– Participer à la protection de l’environnement et la lutte contre les changements climatiques.

De ces objectifs découlent donc les trois thématiques suivantes: l’environnement, la dimension sociale et le cadre de vie. Les projets proposés doivent répondre à une de ces trois thématiques au minimum et être réalisable dans un délai de 24 mois.

Menés dans d’autres villes, les budgets participatifs ont pu donner lieu à différentes réalisations variées: réhabilitation de sentier, valorisation du patrimoine local, installation d’une aire de jeux ou d’un éclairage intelligent dans une rue; des jardins partagés, installation de nichoirs ou d’une clôture nature, ateliers informatiques pour les ainés, rencontres sportives intergénérationnelles… Bref, le champ d’action reste large.

2. Qui peut candidater?

Tous les Montois de plus de 16 ans peuvent répondre à l’appel à projet. Cela peut se faire au nom d’une ASBL, d’une coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale ou coopérative agréée “CNC” ou “Entreprises sociales”, ou encore les fondations reconnues d’utilité publique. Il est également possible de s’associer à minimum à 2 autres personnes pour constituer une association de fait et porter ensemble le projet.

Un représentant de la fondation Be Planet endossera le rôle de facilitateur dans le processus du budget participatif à Mons et accompagnera tous les porteurs de projets pendant tout le processus. Ces derniers auront donc l’occasion d’affiner leur projet, de le budgétiser…

3. Quand candidater?

À partir du 20 avril et jusqu’au 20 juin. Une séance de présentation de l’appel à projets sera organisée par visioconférence ce mardi à 19 h. Le lien pour y participer: lancement.budgetparticipatifmons.be. Sur le site internet de la Ville, le règlement complet et le formulaire d’inscription sont déjà accessibles.

Un site internet dédié à l’appel à projet sera également mis en ligne ce mardi: budgetparticipatifmons.be.

4. Qui choisira les projets?

Ce sont majoritairement les citoyens, âgés de 16 ans minimum, qui choisiront les projets lauréats. Il y aura d’une part un jury composé de 5 citoyens volontaires tirés au sort qui seront accompagnés d’experts dans les matières des trois thématiques – environnementale, sociale et de cadre de vie – et d’autre part, un grand vote du public qui sera invité à voter pour ses projets préférés via une plateforme Web. Les votes du jury et du public compteront chacun pour 50% des points.

Avant l’étape du vote, les projets seront soumis à l’analyse des services techniques de la Ville qui jugera leur recevabilité en fonction du règlement et quant à leur faisabilité d’un point de vue technique, juridique et financier. Vous avez des idées? Vous avez un mois pour les faire entendre.

Une plateforme Web pour les projets Afin de donner de la visibilité aux projets proposés, ceux-ci seront proposés sur la plateforme Web Proximity, qui fera office de lieu de présentation et de partage des projets. L’ambition de cette campagne et plateforme est de mettre en réseau les porteurs de projets, les citoyens, les autorités communales et les services et les entreprises d’un même territoire. L’objectif: que les bonnes idées se croisent et qu’elles puissent être portées par un maximum de soutiens. Après l’opération, la plateforme conservera les projets non-retenus par le vote public afin de leur permettre de trouver d’autres formes de soutien, comme un financement privé…