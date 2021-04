Meurtre d’un Tchétchène à Liège: voici ce que l’on sait sur cette enquête qui s’annonce difficile

Un mort, deux blessés et un quartier sous le choc. Aslanbek Diretsov, un ressortissant tchétchène, s’était rendu à Bressoux (Liège) pour apaiser les tensions entre deux bandes de jeunes kurdes et tchétchènes. Réputé sympathique et gentil, il a été abattu de plusieurs balles. L’enquête, elle, s’annonce difficile.

L’enquête menée par les fins limiers de la police judiciaire fédérale (PJF) de Liège après l’altercation entre deux bandes rivales vendredi, en fin d’après-midi, et qui s’est soldée par la mort d’un homme dans un quartier de Bressoux n’en est qu’à ses balbutiements, mais elle s’annonce d’ores et déjà compliquée. Aslanbek Diretsov, un père de famille réputé comme « une personne exceptionnellement décente, sympathique et gentille », selon l’association belge de la communauté tchétchène, a perdu la vie, abattu de plusieurs balles dans sa voiture, alors qu’il s’était rendu sur les lieux de l’altercation « dans le but de réconcilier les gens ».

L’homme a, pour une raison que l’enquête devra déterminer (une altercation dans une station-service la veille des faits ou une altercation entre jeunes concernant un jeu en ligne, voire encore pour autre chose), été pris pour cible par des personnes encagoulées et vraisemblablement lourdement armées, comme en attestent les images diffusées sur les réseaux sociaux. Des personnes qui ont semé la mort en ôtant la vie à ce père de famille, qui n’avait pas de casier judiciaire. L’homme était connu pour avoir bénéficié de plusieurs transactions pénales.

Trois jours après ce vendredi mortel, l’enquête s’annonce difficile. Les images diffusées sur les réseaux sociaux par plusieurs témoins ne montreraient que des individus encagoulés. Reste aux enquêteurs à retracer les mouvements et gestes des auteurs présumés, avec l’aide des caméras de surveillance.