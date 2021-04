PHOTOS | Incendie à Anderlecht: Annelies Verlinden à la rencontre des pompiers et des sinistrés

La ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden, est allée lundi midi à la rencontre des services de secours, pompiers et personnes victimes de l’incendie survenu durant la nuit rue Heyvaert, à Anderlecht.

La ministre, après avoir rendu hommage aux intervenants sur le terrain, a souligné la difficulté posée par un tel incident en cette période de crise sanitaire. «Dimanche, il n’y avait qu’un seul lit de soins intensifs disponible en Région bruxelloise», a-t-elle pointé, appelant une nouvelle fois tout le monde à respecter scrupuleusement les mesures pour soulager les hôpitaux.

Le bilan fait état d’un mort et de quatre personnes grièvement blessées. La cause du sinistre, survenu dans un quartier densément peuplé et dans un immeuble de cinq étages où vivent officiellement 28 personnes, n’a pas encore pu être établie.

«Les experts ont mis un certain temps à pouvoir accéder aux lieux en raison de l’ampleur de l’incendie, due à la présence d’un dépôt d’emballages alimentaires», a précisé le bourgmestre d’Anderlecht, Fabrice Cumps.