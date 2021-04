Il fait un don anonyme de 4.000 euros, un vestige de la gare de Waterloo à remporter, déchets sauvages: une action symbolique, … voici une sélection de 10 articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce lundi 19 avril.

1. Un Jodoignois anonyme offre 200 repas aux personnes dans le besoin

Un Jodoignois au grand cœur a offert pour 4.000 euros de repas à des personnes dans le besoin. Ce donneur anonyme, membre d’une fondation reprise dans la Fondation Roi Baudouin, a décidé de prendre en charge l’achat de 200 repas-menus au WOK d’Ici (Jodoigne).

2. Remportez… un vestige de la gare démolie de Waterloo

Infrabel et la SNCB viennent de lancer un grand concours visant à remporter un vestige de l’ancienne gare de Waterloo.

3. VIDÉOS | Israël lève l’obligation du port du masque: «Je suis soulagée on peut recommencer à vivre»

Depuis un an, les Israéliens marchaient dans les rues sans que l’on puisse voir leurs visages, barrés de masques sanitaires. Mais dimanche, ces derniers sont tombés à l’extérieur, signe d’une première «victoire» contre le coronavirus dans le pays.

4. Pas de «vaticanisation» de l’islam

L’État a-t-il fait preuve d’ingérence dans l’organisation de l’islam en Belgique? C’est ce qu’estime le think tank «Justice and Democracy», qui vient d’obtenir du Conseil d’État l’annulation de l’arrêté royal du 12 juillet 2019 portant sur la création de neuf postes de théologien(ne)s et de prédicateurs(trices) au sein de l’Exécutif des musulmans de Belgique (EMB). Justice and Democracy se définit comme «une ASBL aconfessionnelle qui ne base pas son action sur des critères ou parti pris religieux». Quant à l’EMB, il s’agit de l’interlocuteur des autorités belges en rapport avec la gestion du temporel du culte islamique en Belgique.

5. ANALYSE | Anderlecht: troisième pour commencer, à quelle place pour finir?

Anderlecht est en play-off 1 et peut lutter pour la 2e place. Inimaginable il y a un mois et demi, mais cette équipe a su s’accrocher.

6. Un «masterplan» en réflexion autour de la Cité du Coq à Jemappes

À la fin du mois de juin, les derniers occupants des deux tours de la cité du Coq auront déménagé. La démolition interviendra quelques mois plus tard.

7. Fernand, citoyen de Saint-Hubert, en a marre des déchets sauvages: il organise une action

Fernand Van Den Abbeel ramasse régulièrement les déchets le long des routes. Excédé, il organise une action «retour à l’expéditeur».

8. Tendance: des bijoux au bout des doigts

Une manucure soignée peut transformer un look. Aujourd’hui, on ose tout, même les accessoires les plus extravagants.

9. Les Savons d’Angel vous chouchoutent

«Cela fait deux ans que je réalise des savons, dans un premier temps pour moi, ma famille, mes amis… et puis les amis des amis. J’ai donc décidé de me lancer comme indépendante complémentaire», explique la Theutoise Olivia Wislez, assistante sociale dans un centre PMS. Depuis lors, tous les vendredis, elle est dans sa cuisine, qui se transforme en véritable savonnerie.

10. Le souper-spectacle virtuel de Martin Charlier débarque à Verviers

Après Herve, le «Cabaret des Amis» imaginé par Martin Charlier et sa bande sera proposé à Verviers, ce samedi.

