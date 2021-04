Un «masterplan» en réflexion autour de la Cité du Coq à Jemappes

Les derniers occupants des tours de la cité du Coq quitteront leur logement d’ici deux mois et demi. Ugo PETROPOULOS

À la fin du mois de juin, les derniers occupants des deux tours de la cité du Coq auront déménagé. La démolition interviendra quelques mois plus tard.

Le compteur tourne pour Elsa Triolet et Flora Tristan, les deux tours de logements sociaux de la Cité du coq, condamnées à la démolition à la fin de l’année 2019. Construites en 1977 à une époque où le logement social se concevait en habitat très vertical, les deux tours de 11 étages ont difficilement encaissé les affres du temps: détériorées, mal entretenues… Le cout pour les rénover s’avérait trop élevé selon la norme de budget définie par la Société wallonne du Logement et la destruction était la seule option raisonnable, a jugé le conseil d’administration de Toit & Moi.

Depuis, la société de logement social de Mons-Borinage s’emploie à reloger les locataires des deux immeubles qui comptaient 192 logements en tout, mais dont une trentaine de logements seulement sont encore occupés. Il y a quelques semaines, les choses se sont accélérées, la trentaine de foyers occupant encore les lieux ayant reçu un avis d’expulsion prenant effet à la fin du mois de juin.

Mais tous les locataires seront-ils relogés, sachant que l’offre de logements sociaux ne répond pas à la demande? «Tout le monde sera bien installé», rassure Marc Darville, président de Toit & Moi. Le marché public pour la démolition a également été lancé. «D’ici la fin de l’année ou le début 2022, elles seront détruites.»

200 à 300 logements pour remplacer les tours

Parallèlement à la démolition des tours, Toit & Moi travaille à un plan pour redynamiser le quartier et reconstruire de nouveaux logements. «Une proposition est sur la table, qui demande encore à être affinée. On pourrait construire de 200 à 300 logements en fonction des configurations.»

Au nord et au sud du quartier du Coq, le CPAS est propriétaire de terrains qui intéressent la société immobilière de logement social. «Des discussions sont en cours pour racheter ces terrains et développer un master plan sur l’ensemble de la zone.»

L’habitat qui y serait développé serait mixte. «Il y aura du logement vertical, mais avec des immeubles Rez + 3 maximum, on ne ferait plus des énormes tours. Il y aura des appartements, mais aussi de l’habitat unifamilial à 2 ou 3 façades. Enfin, une partie serait destinée à la location et une autre à l’acquisition.» De quoi favoriser la mixité sociale dans un quartier quelque peu isolé actuellement.