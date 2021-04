Classement ATP: Rublev monte au 7e rang après sa finale à Monte-Carlo, Goffin 12e

Le Russe Andrey Rublev, finaliste dimanche du Masters 1000 de Monte-Carlo, a gagné un rang au classement ATP pour ravir la 7e place mondiale au Suisse Roger Federer, absent des courts depuis son bref retour à Doha début mars.

Le Grec Stefanos Tsitsipas, vainqueur à Monte-Carlo, consolide lui sa 5e place, derrière un Top 4 inchangé, où Daniil Medvedev conserve sa 2e place devant Rafael Nadal, malgré le forfait du Russe sur le Rocher (test positif au covid).

Les deux demi-finalistes surprise du Masters 1000 monégasque, le Britannique Daniel Evans et le Norvégien Casper Ruud, gagnent respectivement sept et trois places. Le Britannique monte au 26e rang mondial et le Norvégien au 24e.

Le Serbe Novak Djokovic domine le classement avec plus de 2.000 points d’avance sur Medvedev, avant les tournois de Barcelone (ATP 500) et Belgrade (ATP 250) qui débutent lundi.