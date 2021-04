Courtois et le Real tenus en échec à Getafe, victoire pour Denayer à Nantes

Thibaut Courtois et le Real Madrid n’ont pu faire mieux qu’un match nul et vierge face à Getafe dimanche lors de la 31e journée du championnat d’Espagne.

Les Madrilènes (67 points) restent deuxièmes de la Liga derrière l’Atletico qui a battu Eibar plus tôt dans la journée (5-0) et qui compte 70 unités. Barcelone clôture pour l’instant le podium avec 65 points mais les Catalans comptent un match de moins. Getafe est 15e de Liga avec 31 points.

En France, l’Olympique lyonnais a obtenu une victoire importante dans la course au titre en enfonçant encore un peu plus Nantes vers la Ligue 2. Memphis Depay a inscrit un doublé pour les hommes de Rudi Garcia (5e et 37e sur penalty) avant que Nicolas Pallois ne réduise l’écart pour les Canaris (61e). Jason Denayer a joué toute la rencontre et a été averti, Renaud Emond a passé toute la rencontre sur le banc. Comme Paris et Monaco, qui l’ont chacun emporté ce week-end, Lyon profite du match nul de Lille face à Montpellier (1-1) vendredi pour mettre la pression sur le leader nordiste. Lyon est 4e avec 67 points, Monaco troisième avec 68 points, Paris deuxième avec 69 points et Lille est toujours en tête avec 70 unités. Nantes est toujours 19e et premier relégable avec 28 points, dix de plus que la lanterne rouge dijonnaise et trois de moins que Nîmes, barragiste.