Premiers assouplissements dès ce lundi alors que l’ouverture des terrasses fait toujours débat

Les premiers assouplissements depuis la «pause pascale» décrétée le 24 mars se produiront à partir de ce lundi.

Dès ce lundi, les cours pourront reprendre dans les écoles sous le régime en vigueur avant les vacances de printemps, soit en présentiel à 100% dans le maternel, primaire, secondaire spécial et premier degré du secondaire et à 50% dans les deuxième et troisième degrés du secondaire. Une reprise complète à 100% sera évaluée d’ici le 3 mai en comité de concertation.

Dans l’enseignement supérieur, le code orange sera la règle, c’est-à-dire que les activités d’apprentissage et d’évaluation en présentiel ne pourront rassembler simultanément plus de 20% du nombre total d’étudiants de l’établissement, selon une circulaire de la ministre de l’Enseignement supérieur, Valérie Glatigny.

Une obligation de port du masque en 5e et 6e primaires avait été brièvement d’application avant la suspension des cours. Elle n’est plus en vigueur, a confirmé dimanche la ministre de l’Enseignement obligatoire, Caroline Désir sur RTL-TVi.

L’interdiction des voyages non essentiels dans l’Union européenne a également pris fin ce lundi. Elle avait été instaurée le 27 janvier après le constat que la seule recommandation n’avait pas été efficace durant le congé de fin d’année.

Entre-temps, un accord de coopération a été approuvé par les différents parlements du pays. Il doit rendre effectif le contrôle des obligations de dépistage et de quarantaine imposées aux voyageurs de retour d’une zone rouge. La police pourra contrôler et sanctionner le non-respect sur la base des informations du Passenger Locator Form (PLF) que doivent remplir les voyageurs. Pour ce qui est des voyages hors de l’UE, les règles européennes restent d’application. Un avis de voyage négatif reste en vigueur.

La suite des assouplissements viendra le 26 avril avec les professions de contact et les commerces non essentiels. La troisième échéance demeure source de tension. Le 8 mai, un plan plein air doit entrer en vigueur qui autorise notamment l’ouverture des terrasses des restaurants et cafés.

Le secteur Horeca, fermé depuis le mois d’octobre, est en ébullition. Certains exploitants disent ne plus croire dans les engagements des gouvernements et affirment qu’ils rouvriront le 1er mai, quoi qu’il leur en coûte.