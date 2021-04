Grosse blessure à la cheville pour Bokadi?

Monté au jeu à la 85e minute, le défenseur central congolais s’est blessé quelques minutes plus tard. Et a probablement fait une croix sur la finale contre Genk la semaine prochaine.

C’est la mauvaise nouvelle de la belle soirée liégeoise, à côté de la victoire 3-0 contre le Beerschot et la qualification pour les play-off 2: la blessure de Merveille Bokadi, sévèrement touché à une cheville en retombant mal sur un duel aérien. Déjà absent le week-end passé à Eupen à cause d’une douleur aux adducteurs, il était incertain pour cette rencontre. Et à entendre Mbaye Leye, il aurait même dû ne pas en être: «C’est la malchance, car il n’était pas censé être là, mais comme Noe (Dussenne) était malade, il a dû jouer.»

«C’est triste pour lui»

Résultat: une blessure sévère à la cheville gauche. Pas encore de diagnostic, évidemment, mais une grosse crainte: «Je ne sais pas exactement ce dont il souffre, répond Leye, on verra les résultats des tests… mais d’après le docteur, le tendon pourrait être touché et quand le tendon est touché… C’est triste, car Merveille faisait une saison exceptionnelle et ne pas pouvoir être là dans le moment le plus important…» La finale de la Coupe se fera plus que probablement sans le Congolais, meilleur homme de la ligne arrière en l’absence de Vanheusden.