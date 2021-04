Anderlecht l’emporte à Saint-Trond et valide son ticket pour les Playoffs 1

Au pied du mur à la fois du mois de mars, le Sporting d’Anderlecht a conclu dimanche un 12/12 qui lui donne accès aux Champions playoffs de la Jupiler Pro League. Les Mauves et Blancs l’ont emporté 0-1 à Saint-Trond lors de la 34e et dernière journée de la phase classique de la Jupiler Pro League.

Il fallait attendre la moitié de la première période pour voir la première séquence dangereuse de la rencontre mais la frappe de Majeed Ashimeru était trop faible pour inquiéter Kenny Steppe (21e). Quelques instants plus tard, Michael Murillo se rapprochait du but sur une contre-attaque anderlechtoise mais sa frappe passait juste à côté du but trudonnaire (23e). Cela se rapprochait encore quand, sur un long ballon d’Elias Cobbaut, Yari Verschaeren partait seul face au but mais ouvrait un peu trop son pied et envoyait le ballon à un souffle du poteau de Steppe (31e).

En deuxième période, Murillo héritait chanceusement d’un ballon dans le petit rectangle mais l’arrière droit panaméen, pris au dépourvu, ne parvenait pas à redresser la course du ballon (64e). Photo News