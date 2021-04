Carrasco buteur et double passeur avec l’Atletico, Hazard décisif avec Dortmund

Après deux matchs sans victoire, l’Atletico Madrid n’a fait qu’une bouchée d’Eibar dimanche lors de la 33e journée de Liga (5-0) grâce à un but et deux passes décisives de Yannick Carrasco.

Juste avant la mi-temps, Angel Correa inscrivait un doublé, ses premiers buts depuis le 13 février dernier (42e et 44e). C’est Yannick Carrasco qui donnait la passe décisive sur le deuxième but. En deuxième période, le Diable Rouge mettait rapidement les siens à l’abri (49e) et voyait même Marcos Llorente alourdir encore le score quelques instants plus tard (53e). Llorente s’offrait un doublé un quart d’heure plus tard, sur une passe décisive de Carrasco, sa sixième de la saison (68e). Carrasco a été remplacé à la 70e minute.

Au classement, l’Atletico trône toujours en tête de la Liga avec 70 points, 4 de plus que le Real Madrid et 5 de plus que Barcelone qui comptent chacun un match de moins. Eibar est toujours lanterne rouge avec 23 unités, quatre de moins que les premiers non-relégables.

Bundesliga: Dortmund s’impose largement face à Brême

Le Borussia Dortmund a bien rebondi après son élimination en Ligue des Champions des œuvres de Manchester City en battant facilement le Werder Brême 4-1 dimanche lors de la 29e journée de Bundesliga.

Milot Rashica avait ouvert le score pour le Werder Brême (14e) avant que Giovanni Reyna n’égalise un quart d’heure plus tard (29e). Avant la mi-temps, Erling Haaland inscrivait un doublé pour mettre Dortmund à l’abri (34e sur penalty et 38e). Thorgan Hazard, entré au jeu à la 74e minute, offrait un quatrième but à Mats Hummels (87e) pour conclure la prestation des hommes d’Edin Terzic qui restent 5e de Bundesliga avec 49 points. Le Werder est 13 avec 30 unités.