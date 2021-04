Ostende remporte le Clasico face à Charleroi, victoires pour Anvers et Liège

Ostende s’est imposé en déplacement à Charleroi dimanche après-midi (60-76) pour le compte de la 11e journée du 2e tour en Euromillions Basket League, le championnat belge de basket. Dans le même temps, Anvers s’est imposé face à Alost (99-90) et Liège l’a emporté au Brussels (72-88)

Le Spirou de Charleroi n’aura tenu qu’une mi-temps face au nonuple champion de Belgique ostendais dans le Clasico du basket belge. Vingt minutes plutôt défensives (15-15 et 32-40 à la pause) qui voyaient les joueurs de Dario Gjergja imposer une grande pression en défense. Au retour des vestiaires, c’est dans la raquette, sous l’impulsion de Servaas Buysschaert (12 points et 6 rebonds), que les visiteurs faisaient la différence en remportant le 3e quart-temps 8-19. Le match était plié et Ostende gérait son avance pour s’imposer sans trembler (60-76).

Match complètement différent entre Anvers et Alost où les attaques étaient de sortie. Après un premier quart équilibré (28-28), les Anversois faisaient la différence dans le 2e acte pour virer en tête à la pause (54-46). Vladimir Mihailovic (34 points) avait beau se démener, le collectif anversois ne craquait pas (82-71) et Sterling Gibbs (19 points) offrait la victoire aux locaux (99-90).

Le dernier match de cette journée mettait aux prises Bruxellois et Liégeois. Si le Brussels prenait le meilleur départ (27-17), la suite du match fut plus compliquée et les Liégeois renversaient complètement la vapeur (37-39 et 64-66 après 30 minutes) pour finalement s’imposer grâce à son collectif (72-88) et 6 joueurs à plus de dix points.

Au classement, Ostende revient à hauteur de Mons en tête du championnat avec un bilan de 15 victoires pour 3 défaites. Suivent Anvers (12-7), Alost (11-9), Charleroi (9-11), Louvain (7-12), le Brussels (4-18), Limburg United (8-9), Liège (5-13) et Malines (7-8).