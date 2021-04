L’enlèvement de Mia a été «conçu comme une opération militaire», selon le procureur

Les auteurs présumés de l’enlèvement de la petite Mia ont conçu le rapt «comme une opération de type militaire» conduite «de manière déterminée», a déclaré le procureur de la République de Nancy François Pérain.

Les suspects, dont cinq sont en cours de présentation à un juge d’instructionen vue de leur mise en examen, avaient baptisé leur action, «opération Lima», a-t-il précisé lors d’une conférence de presse à Nancy.

Un sixième est en cours d’identification, a-t-il indiqué.

«L’expédition» a été organisée avec une phase préparatoire», a détaillé le procureur de la République de Nancy. Pendant cette phase, l’un des protagonistes, surnommé «Bouga» sur les réseaux sociaux, avait «acheté des talkie-walkies et des téléphones portables».

«Un budget de 3.000 euros a été dégagé pour assurer les frais courants, l’essence, les péages... mais également pour qu’une partie de cet argent soit remise à la mère de l’enfant», a-t-il encore relaté.

Les suspects, «plutôt insérés socialement et qui ne sont pas connus de la justice», se sont «rencontrés via les réseaux sociaux et partagent une même communauté d’idées», a poursuivi le magistrat. «Ils sont contre l’Etat et mobilisés contre ce qu’ils appellent la dictature sanitaire», a-t-il encore indiqué.

Mia, 8 ans, enlevée mardi dans les Vosges au domicile de sa grand-mère maternelle, a été retrouvée dimanche «en bonne santé» et en compagnie de sa mère qui avait commandité son enlèvement, à Sainte-Croix, dans le canton de Vaud, en Suisse.