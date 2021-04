Lourde défaite du RWDM face à Lommel

Alors que le premier match de la 27e journée de 1B Pro League au programme samedi s’est terminé sans but, le second entre le RWDM et Lommel a donné lieu à une avalanche (2-5).

Lommel a vite pris le large par Kevin Kiss, qui a signé un doublé (7e sur penalty, 12e). C’est également sur penalty que Nicolas Rommens a marqué le premier but molenbeekois (37e, 1-2). Les Limbourgeois ont de nouveau pris un avantage de deux buts grâce à un autogoal de Florian Le Joncour (50e, 1-3). Kevin Nzuzi Mata a une nouvelle fois réduit le retard des visités (58e, 2-3) mais Anass Zaroury a frappé pour Lommel (63e, 2-4) Dans les arrêts de jeu, Kis a encore alimenté le marquoir (90e+5, 2-5).

Au classement, Lommel reste en pole pour la 3e place sur le podium (43 points) alors que le RWDM est 6e (32 points).