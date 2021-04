Cologne, avec Bornauw, s’incline à Leverkusen et reste dans la zone rouge

Le FC Cologne s’est incliné 3-0 à Leverkusen samedi dans le cadre de la 29e journée du championnat d’Allemagne.

Sebastiaan Bornauw, qui avait effectué son retour de blessure en fin de match la semaine dernière contre Mayence, était titulaire cette fois-ci et a joué la rencontre dans son intégralité.

L’ex-joueur de Genk, Leon Bailey (5e, 76e), et Moussa Diaby (51e) ont inscrit les buts de Leverkusen, qui reste cinquième avec 47 points, six de moins que Francfort et de la dernière place en Ligue des Champions.

Cologne est à l’autre bout du classement: 17e avec 23 points, trois de moins que le Hertha (16e, barragiste) et 4 de Bielefeld (15e).