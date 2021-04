Une plainte contre les élus écolos Samedi et Vanseveren pour propos calomnieux

Le collège communal berlozien et la directrice générale portent plainte contre les deux élus écolos. Les raisons? Des propos calomnieux tenus.

«Les deux élus écolos ont tenu des propos calomnieux envers le collège communal, sur Facebook, notamment», explique la bourgmestre Béatrice Moureau. «La directrice générale aussi, a porté plainte contre eux, l’accusant d’avoir bidouillé un dossier.»

Ce vendredi, Roland Vanseveren et Isabelle Samedi, ces deux élus écolos, ont été auditionnés par un commissaire de la zone de police Hesbaye Ouest.

«Nous exerçons nos mandats avec énergie et dévouement», indiquent Roland Vanseveren et Isabelle Samedi. «Nous sommes à l’écoute de la population et apportons des projets différents et ambitieux au sein du conseil communal.»

D’après les deux élus écolos le collège communal semble avoir négligé toutes les règles élémentaires du Code de la Démocratie Locale en déposant cette plainte, sans en avoir demandé l’autorisation au conseil communal, alors qu’il s’agit, pourtant, d’une obligation légale.

L’ avocat des deux écolos confirme

L’avocat de Roland Vanseveren et Isabelle Samedi, a pu leur confirmer: «Au vu des propos que vous avez tenu sur Facebook, et qui vous sont reprochés dans la plainte déposée par le collège communal de Berloz, je ne vois strictement aucun élément constitutif d’une infraction pénale. En particulier, je ne vois aucune “intention méchante”, aucune “imputation à une personne en particulier” ou “mention d’un fait dont la preuve n’est pas rapportée”, éléments pourtant indispensables pour une qualification pénale de diffamation ou calomnie. Au contraire, les documents déposés en audition attestent clairement du bien-fondé de vos critiques.» Visiblement, cela n’intimide pas les deux élus écolos. «Cela nous renforce dans notre volonté de continuer à nous battre pour apporter un nouveau souffle à Berloz!»