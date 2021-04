Des groupes de jeunes causent à nouveau des nuisances à Knokke

Depuis plusieurs jours, des groupes d’adolescents occasionnent des nuisances sur la digue et la plage de Knokke-Heist.

Comme ça a été le cas à plusieurs reprises depuis le début du mois d’avril, de nombreux jeunes se sont retrouvés hier soir sur la digue et la plage de Knokke-Heist.

Cette fois encore, aucun fait grave n’a été signalé selon la zone de police de Damme/Knokke-Heist qui a toutefois dressé plusieurs procès-verbaux mais aussi infligé des sanctions administratives communales (SAC) pour infraction aux mesures sanitaires.

La station balnéaire a dû faire face ces derniers jours à plusieurs centaines de jeunes qui déambulaient non seulement sur la digue et la plage mais aussi dans les dunes et les parcs. Ces adolescents sont souvent à l’origine de nuisances et ne respectent pas toujours les règles sanitaires. Des bars de plage ont également fait l’objet d’actes de vandalisme à plusieurs reprises cette semaine.

Plusieurs procès-verbaux ont ainsi à nouveau été dressés dans la nuit de vendredi à samedi pour infraction aux règles sanitaires tels que les rassemblements importants et pour violation du couvre-feu. D’autres infractions comme le fait d’uriner sur la voie publique ou le tapage ont donné lieu à des sanctions administratives communales mais aucun fait de nature criminelle n’a été signalé selon les forces de l’ordre qui dresseront lundi un bilan des infractions constatées pendant les vacances de Pâques.

En date du 9 avril, la police avait déjà dressé 105 procès-verbaux dont 89 pour des rassemblements.