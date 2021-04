Championnats d’Europe de judo: Matthias Casse bat Sami Chouchi par disqualification en 1/4 de finale

Matthias Casse (IJF 1) a pris le meilleur sur Sami Chouchi (IJF 16) en quarts de finale de la catégorie des moins de 81kg, lors de la 2e journée de la 70e édition des championnats d’Europe de judo, samedi après-midi à Lisbonne.

Chouchi a été disqualifié, après son 3e avertissement (shido) pour non combativité, après 1 minute et 13 secondes dans le golden score.

L’Anversois de 24 ans s’est montré le plus déterminé et a pris souvent l’initiative ce qui se traduisit par deux shidos adressés à Chouchi dès la mi-combat. La fin de la rencontre s’est surtout située au niveau du kumikata, la prise du kimono adverse, les deux judokas ne parvenant pas à surprendre leur adversaire et marquer le moindre avantage.

Casse rencontrera en demi-finale le vainqueur du combat entre le Bulgare Ivaylo Ivanov (IJF 11) et l’Italien Christian Parlati (IJF 12).

Chouchi, qui avait gagné ses deux premiers combats sur disqualification de ses adversaires, est lui renvoyé en repêchages au terme desquelles il pourra briguer une médaille de bronze.

Casse menait trois victoires à une dans leurs confrontations avant celle remportée ce samedi dans la capitale portugaise. Il les avait enregistrées à Katowice (Coupe du monde) en 2017, aux championnats de Belgique 2018 à Anvers et pour la médaille de bronze à l’Euro de Prague le 19 novembre dernier. Le seul succès de Chouchi date du 6 mars dernier au Grand Chelem de Tachkent, là aussi dans un combat pour le bronze.